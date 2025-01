Miguel Romera. Da Mooca a Santo André. Locutor. Apresentador. Animador de auditório. Até o estúdio ele varria...

NA MOOCA

28 de janeiro do ano 2000, praça pública da Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Gravador em punho, ouvimos Miguel Romera, então com 78 anos de idade, desde 1989 afastado do microfone.

“Antonio Del Fiol, o dono da Rádio Trianon, morou na minha casa”...

Seguem algumas das declarações de Miguel Romera:

Quando era pequeno, não existia rádio. Logo que o rádio começou tornou-se uma das minhas paixões. Me formei técnico. Montava rádio. Começou com galena e logo veio o rádio das válvulas quentes.

O rádio antigo era sério, muito mais do que hoje. Transmitia confiança. O que se falava no rádio era mais respeitado. O locutor não podia errar. Tinha que falar o que era, não vacilar. Era para o ouvinte prestar atenção, porque o que saía no rádio era verdade. Hoje se brinca muito no rádio.

Comecei na Rádio Panamericana, em 1951. A emissora ficava no 13º andar da Rua Riachuelo. Minha primeira função foi apresentar o “Informativo GE”, de hora em hora.

Fazia plantão esportivo. Convivi com Pedro Luiz, Narciso Vernizzi. Era locutor de estúdio e saia para reportagens pela cidade.

Fui muito amigo do Oswaldo Gimenez na Panamericana. Ele adquiriu os direitos da Rádio Clube e me convidou a integrar a nova equipe em Santo André. Era 1954.

Estúdio e auditório ficavam na Sociedade italiana. Guardo saudades do auditório. Ali se apresentaram os maiores artistas de São Paulo, Nelson Gonçalves, Angela Maria.

Exercia todas as funções, desde varredor da rádio até apresentador de programas. Fui locutor comercial, animador, repórter de rua, repórter policial.

Como chefe dos locutores, fiz teste com o Luiz Lombardi. Ele era de São Paulo. Ao se casar, mudou para Santo André. Ficou famoso como a voz misteriosa do programa do Silvio Santos.

Por muitos anos apresentei o “Peneira Rhodine”, o maior programa de calouros que passou pelo Brasil. Era apresentado no Ginásio da Rhodia. A cada seis meses tinha o “Peneira de Ouro”, diretamente do Cine Tangará.

O “Peneira Rhodine” revelou nomes como Elza Rosário. Atanásio Lopes e Antonio Marcos. Os calouros eram acompanhados pelo Regional de Eurides Paiffer e pelo conjunto formado pelo professor Aranda ao piano, Sanches (acordeão) e André Beer, que depois se transformaria em executivo da General Motors.

VOZ PRESERVADA

Gente, agora é Memória quem fala: tudo isso está gravado.

Perguntamos ao Miguel Romera se ele tinha alguma gravação da época. Respondeu que não. Então fizemos uma experiência: ele gravaria conosco, ali na pracinha da Vila Príncipe de Gales, de improviso, uma abertura do “Peneira Rhodine”. E ele gravou:

“Alô, alô, alô mundo. Todo mundo de antena – se não estar, é bom ligar. Aqui estamos para a apresentação de mais uma ‘Peneira Rhodine’, gentileza da Rhodia, a boa enfermeira que não deixa a dor doer. Rhodine aqui está para a apresentação de mais uma “Peneira Rhodine”, onde são apresentados os melhores calouros de todo o Brasil. E vamos à apresentação do primeiro calouro da tarde, Francisco Beline”.

E Romera acrescentava:

- Vou cantar “Chuá, chuá”.

Gongo.

Ele não cantava nada.

VINTE E CINCO ANOS DEPOIS...

Badu, na Rádio ABC, pergunta sobre Miguel Romera. Acho que respondemos, em parte. O livro “Programa de Auditório” foi lançado em 2002. Romera não esteve presente ao Municipal de Santo André.

Mais tarde ficamos sabendo da sua partida. A esposa Maria Garcia Romera continuou a participar de programas de rádio, como as ouvintes que ligam para os programas mais populares. Depois, também silenciou.

Guardamos várias fotos originais que Romera nos emprestou. Estão sob a guarda do Projeto Memória e à disposição da família – com que carinho ele fala, na gravação, do filho Milton Romera, à época advogado da estatal Eletropaulo.

Guardamos, também, a fita com a entrevista de Miguel Romera na pracinha do Príncipe de Gales. Graças a esta gravação, Romera, o locutor, não morreu.

Crédito da foto 1 – Álbum pessoal

Crédito da foto 2 – Acervo: Antonio Ferreira dos Santos (em memória)

MIGUEL ROMERA. A elegância na foto oficial e na cobertura da inauguração do prédio novo na Câmara Municipal de Santo André, em 1968: “começaria tudo de novo”

