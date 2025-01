Neymar Jr. fala sobre amadurecimento e Copa do Mundo 2026: Minha última chance e vou fazer de tudo

Prestes a completar 33 anos de idade, Neymar Jr., atualmente atacante do Al-Hilal, falou do seu amadurecimento e dos seus objetivos em entrevista à CNN.

Esperando sua segunda filha com Bruna Biancardi, o jogador brasileiro já é pai de outros três filhos: Davi Lucca, Mavie e Helena. Segundo o craque, ele já conquistou muito mais do que planejou.

- Muitas coisas mudaram. Eu era um menino. Hoje, sou um homem. Hoje, tenho uma família. Tenho meus filhos. Ao longo dos anos, tenho aprendido muito, passei por muitas dificuldades, mas consegui superar todas elas (...) Conquistei muito mais do que poderia esperar. Estou muito feliz com minha carreira, com as coisas que fiz, onde joguei. Obviamente, você pensa no que poderia ter feito aqui e ali, mas tudo faz parte do futebol. Você nunca vai ganhar todos os troféus. Estou muito feliz com tudo que fiz até agora.

Em outro trecho da entrevista, Neymar falou sobre a Copa do Mundo 2026, sua última.

- Sei que é a minha última Copa. Então é meu último tiro, minha última chance e vou fazer de tudo para que eu possa conseguir (o título mundial).

E aí, será que vem aí? Vale pontuar que o craque é o maior artilheiro da história da Seleção, à frente de Pelé, com 79 gols, e o maior assistente, com 59 em 125 partidas.