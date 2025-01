Brunna Gonçalves exibe barriguinha de grávida em gravação surpresa para o BBB25

Brunna Gonçalves, a gravidinha do momento, usou as redes sociais na noite da última terça-feira, dia 7, para exibir a barriguinha enquanto participava de uma gravação especial para o BBB25. A influenciadora está a espera da primeira filha com Ludmilla.

A dançarina compartilhou no seu Instagram algumas fotos usando um vestido justinho e fez mistério na legenda:

O ano começou... dia de gravação para o BBB25. Vem aí!

Para quem não lembra, Brunna participou da edição 22 do BBB e foi eliminada no quinto paredão. Agora, com o BBB25, a dançarina retornou, bem como outros participantes, para fazer homenagens aos 25 anos do reality.

Vale lembrar que o programa estreia na próxima segunda-feira, dia 13!