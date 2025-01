Internada, Virginia Fonseca, mostra jantar em hospital e impressiona internautas com quantidade de ovos

Virginia Fonseca está internada no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo após passar por uma cirurgia de retirada da hérnia do umbigo e também fazer uma mastopexia. Na noite da última terça-feira, dia 7, impressionou seus seguidores ao mostrar o seu jantar e a quantidade de ovos que comeria.

A influenciadora compartilhou uma foto nos Stories de seu Instagram exibindo a comida, que contava com um prato de filé de frango, salada e uma quantidade impressionante de ovos cozidos.

O jantar dela!, escreveu Virginia.

A famosa contou aos seguidores que iria fazer as cirurgias na última segunda-feira, dia 6, após um breve sumiço das redes sociais. Virginia também destacou no dia que não iria fazer nenhuma plástica no corpo.

- Antes que falem que eu fiz outra lipo, fiz a hérnia umbilical e a mastopexia, explicou.