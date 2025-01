Real Madrid recorrerá da suspensão de Vini Jr.

A direção do Real Madrid vai recorrer contra a suspensão aplicada ao brasileiro Vinícius Júnior, que pegou dois jogos de gancho pelo cartão vermelho recebido no duelo contra o Valencia, na última sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro se envolveu em confusão com o goleiro adversário, Dimitrievski.

Nesta quarta-feira, o clube madrilenho anunciou que irá recorrer da punição aplicada pelo Comitê de Competições da Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF). O time espanhol considera que a arbitragem, depois de consultar o VAR, não levou em conta a provocação do goleiro Dimitrievski antes da reação de Vinícius Júnior, que resultou na expulsão do brasileiro.

O Real Madrid destacou ainda que ocorreram "graves insultos racistas ao jogador no momento anterior à expulsão, que não foram registrados na súmula e não motivaram qualquer atitude da arbitragem da partida". O clube ainda cita o arrependimento espontâneo de Vinícius Júnior depois do jogo pelo ocorrido.

Vinícius Júnior sofreu diversas provocações por parte da torcida do Valencia no estádio Mestalla, com cartazes e cânticos. O brasileiro foi alvo de racismo no duelo entre as duas equipes em maio de 2023, quando o jogo chegou a ser interrompido pela arbitragem e quase virou um incidente diplomático entre Brasil e Espanha.

Na sexta passada, o atacante da seleção brasileira empurrou o goleiro adversário após ouvir provocações do rival. Na sequência, levou o vermelho. A reação de Vinícius Júnior foi considerada como "violência esportiva", enquadrada no artigo 130 do Código Disciplinar da federação espanhola de futebol. O ato não foi considerado uma agressão.

Na terça, a punição se transformou em dois jogos de suspensão. Desse modo, Vini Jr., a princípio, desfalca o Real nos compromissos contra o Las Palmas, no dia 18, e Valladolid, no dia 25. Ambos são válidos pelo Campeonato Espanhol.

Na quinta-feira, o Real vai encarar o Mallorca pelas semifinais da Supercopa da Espanha. Vinícius Júnior está liberado para esse confronto.