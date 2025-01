Jamie Lee Curtis começa a seguir Fernanda Torres e elogia Ainda Estou Aqui: Obra-prima

Jamie Lee Curtis, que venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjvante em 2023 com Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo, decidiu apertar o botão de follow e começou a seguir Fernanda Torres no Instagram após a sua vitória Globo de Ouro 2025 como Melhor Atriz em Filme de Drama pelo trabalho em Ainda Estou Aqui. Além disso, também fez um elogio ao longa-metragem em seu perfil.

Através dos Stories do Instagram, a norte-americana compartilhou um vídeo com cenas do filme dirigido por Walter Salles e demonstrou ter gostado de assistir à produção ao adicionar uma legenda dizendo:

Obra-prima.

Ao ver que agora não apenas Fernanda e Jamie se seguem na rede social, mas que Ainda Estou Aqui também foi aclamado pela estrela de Sexta-Feira Muito Louca e Halloween, os brasileiros foram à loucura e celebraram a interação na web.

Meu Deus imagina ler um elogio desses da Jamie Lee Curtis, tá maluco, escreveu uma pessoa.

Hollywood em peso deitando pra ainda estou aqui, agora foi a vez da Jamie Lee Curtis, declarou outra.