Bolsas da Europa operam sem direção única, de olho em dados e noticiário corporativo

Por Sergio Caldas

São Paulo, 08/01/2025 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta quarta-feira, após dados econômicos fracos da Alemanha e à espera de indicadores da zona do euro e dos EUA. O noticiário corporativo, com destaque para o setor petrolífero, também está no radar.

Por volta das 6h25 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,28%, a 516,10 pontos.

Mais cedo, a Alemanha - maior economia europeia - decepcionou com quedas inesperadas nas encomendas à indústria e vendas no varejo de novembro, fator que levou ao enfraquecimento do euro ante o dólar.

Logo mais, a zona do euro divulga atualizações sobre a inflação ao produtor (PPI, pela sigla em inglês) e de confiança de diferentes setores do bloco.

Nas próximas horas, o foco vai se voltar para dados dos EUA sobre o mercado de trabalho, em especial a pesquisa da ADP sobre vagas criadas pelo setor privado.

No âmbito corporativo, a Shell alertou hoje sobre impacto estimado em US$ 1,3 bilhão no fluxo de caixa do quarto trimestre. No horário acima, a ação da petrolífera britânica caía 1,5% no mercado inglês. No mesmo setor, a portuguesa Galp anunciou a renúncia de seu CEO, Filipe Silva. Em Lisboa, o papel da produtora de petróleo e gás recuava 0,65%.

Às 6h41 (de Brasília), a Bolsa de Londres tinha alta marginal de 0,02%, a de Paris caía 0,04% e a de Frankfurt avançava 0,25%. Já a de Milão subia 0,54%, a de Madri exibia ganho de 0,32% e a de Lisboa cedia 0,04%.

