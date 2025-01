Tempestade de vento turbinam incêndio florestal em Los Angeles e força fuga de moradores a pé

Um incêndio florestal se propagou rapidamente em uma região luxuosa de Los Angeles, nos Estados Unidos, provocando a fuga desesperada de moradores nesta terça-feira, 7, que fugiram a pé para um local seguro, com as estradas bloqueadas. Bombeiros correram para conter as chamas, enquanto uma forte tempestade de vento atingiu o sul da Califórnia, espalhando o incêndio visto a quilômetros de distância.

Mais de 310 hectares foram queimados em Pacific Palisades, nas montanhas de Santa Monica, que abriga luxuosas mansões na costa oeste dos Estados Unidos. Moradores de Venice Beach, a cerca de 10 quilômetros de distância, relataram ter visto as chamas. Foi um dos vários incêndios na área.

Os meteorologistas alertaram que o pior ainda pode estar por vir, com a tempestade de vento prevista para durar dias, produzindo rajadas isoladas que podem chegar a 160 km/h - incluindo em áreas que não recebem uma quantia significativa de chuva há meses. Cerca de meio milhão de clientes de serviços públicos correm o risco de ter sua energia desligada para reduzir o risco de equipamentos provocarem incêndios.

Trechos importantes de rodovias da região foram fechados para todo o tráfego não essencial para ajudar nos esforços de fuga dos moradores. Alguns deles abandonaram seus veículos para sair do perigo e esperaram para serem pegos. Autoridades utilizaram uma escavadeira para retirar os carros abandonados e dar lugar aos bombeiros.

A moradora Kelsey Trainor disse que a única estrada de entrada e saída de seu bairro estava completamente bloqueada.

"Olhamos para o outro lado e o fogo tinha saltado de um lado da estrada para o outro", disse. "As pessoas estavam saindo dos carros com seus cachorros, bebês e bolsas, elas estavam chorando e gritando. A estrada estava bloqueada, tipo, totalmente bloqueada por uma hora."

"Os incêndios nessas condições podem ser catastróficos. É muito preocupante", advertiu em entrevista coletiva o meteorologista Daniel Swain, referindo-se à força dos ventos.

Também houve relatos de pessoas abandonando a vizinhança a pé, carregando poucos pertences ou animais de estimação. "Jogamos um monte de documentos e roupas em algumas caixas, algumas fotos e partimos. Ficamos uns 20 minutos presos, mas escapamos", contou à AFP o professor da Universidade do Sul da Califórnia Andrew Hires, que deixou o local com a filha.

Os alertas vermelhos devem permanecer na região até a noite desta quinta-feira, 9. O presidente Joe Biden estava na Califórnia para anunciar a criação de dois novos monumentos nacionais, mas o evento foi cancelado devido ao vento, assim como a estreia em Los Angeles do filme Imparável, protagonizado por Jennifer Lopez.