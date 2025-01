Marcelo Lima admite problemas na Saúde

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), afirmou ontem, durante a posse de cinco novos secretários, que a situação da Saúde está aquém do que esperava receber, tendo em vista o que foi apresentado durante a transição de governo com seu antecessor, Orlando Morando (sem partido).

“Fiz uma reunião no dia 30 à tarde com o prefeito, a equipe de transição dele e a minha. Infelizmente, nos entregaram um relatório e não é o que estamos encontrando (na Saúde). Em breve estaremos tornando público um balanço da Prefeitura. É uma preocupação minha tanto legal, quanto de respeito à população, para que se possa entender qual é dívida real, qual o valor e onde está”, disse o prefeito.

O secretário de Saúde de São Bernardo, Jean Gorinchteyn, que foi empossado ontem, destacou que, de forma preliminar, foram identificados vários gargalos. “Todas as vezes que olhamos a qualidade assistencial avaliamos as filas para exames e cirurgias, os atendimentos que deveriam ter sido feitos e infelizmente não aconteceram. Não podemos deixar o indivíduo que tem dor se mantenha na fila aguardando por meses para ser atendido. O projeto de integração de nossas unidades, inclusive de parcerias com o sistema privado, dará celeridade à realização de exames, acolhendo as pessoas de forma mais rápida, sem prejudicar ainda mais sua situação”, comentou o secretário.

Marcelo Lima destacou, ao comentar a falta de especialistas nos equipamentos de Saúde da cidade, que os profissionais serão chamados para conversar, a fim de que sejam identificados os motivos que os impedem de permanecer na cidade. Porém, adiantou que um dos pontos que mais prejudica o atendimento no setor é a “logística de gestão”, ou seja, controle eficiente de fluxo e recursos.

“O Jean vem com a responsabilidade de fazer com que São Bernardo seja mais atrativo a especialistas. Todo médico quer trabalhar no SUS (Sistema Único de Saúde) em uma estrutura que a cidade já tem. Agora, precisamos dialogar e respeitar. Essa é nossa diferença de governo, o diálogo. Temos de entender o que podemos fazer para que venham à cidade e, lógico, (viabilizar) investimentos. Não podemos fugir disso. Só o contrato com a Fundação do ABC é de R$ 1,4 bilhão, fora o que alocamos de recursos da Secretaria. Em minha visitas às unidades, deu para identificar que logística de gestão é o que mais atrapalha a Saúde e precisa ser urgentemente resolvida”, pontuou.

MÁ CONDUTA

Jean Gorinchteyn afirmou que não será tolerada má conduta dos funcionários do setor, ao defender a medida tomada pelo prefeito Marcelo Lima que, no último dia 3, demitiu um médico plantonista durante visita realizada ao HU (Hospital de Urgência). O secretário afirmou ainda que não existiu liderança nas gestões anteriores.

“A falta de liderança justificou essa conduta despreparada e sem nenhuma responsabilidade (do médico). Desvio de conduta aqui, na gestão do prefeito Marcelo Lima, não será tolerado, principalmente na Saúde”, disse.