Ramalhinho avança ao mata-mata da Copinha

A forte chuva em Santo André na tarde desta terça-feira (7) até tentou, mas não conseguiu atrapalhar o Ramalhinho na vitória por 2 a 0 sobre o Porto Velho-RO, com show do centroavante Rafael Antônio, e, assim, garantir a classificação o mata-mata da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Apesar do gramado artificial no Estádio Bruno Daniel, os garotos tiveram dificuldades em carregar a bola no primeiro tempo e a solução foi achar alternativas pelo alto.

Foi após um cruzamento do lateral-esquerdo Paulo Henrique, aos 18 minutos, que Rafael Antônio venceu a defesa adversária e cabeceou para o fundo da rede.

A etapa inicial só não acabou com vantagem maior para os andreenses por causa da boa atuação do goleiro Emanuel, do Porto Velho, que, aos 37 minutos, parou forte chute do meia Pato, que ainda resvalou no travessão.

Com o fim da chuva no segundo tempo, o Santo André conseguiu dominar a bola e manteve o jogo sem riscos.

Aos 11 minutos da etapa final, volante Gabriel Paz aproveitou o erro de passe na defesa adversária para roubar a bola e deixar novamente Rafael Antônio de frente para o gol, para fechar a conta.

Com o resultado, somado à vitória do Corinthians sobre o Rio Branco-AC por 3 a 0, o Ramalhinho está classificado para a próxima fase da Copa São Paulo, com seis pontos no Grupo 27, a exemplo do Alvinegro, e retorna ao gramado na sexta-feira (10), às 17h, para definir a liderança da chave contra o Timão.

MAIS RESULTADOS

Quem também garantiu lugar no mata-mata foi o São Paulo, que conquistou a segunda vitória (7 a 0), contra o Picos-PI, em Jaú, e assumiu a ponta da Chave 11, com seis pontos, juntamente com o time da casa, que também avançou ao bater o Serra Branca-PB, por 1 a 0.

Em situação bem diferente, o EC São Bernardo precisa de triunfo sobre o Cruzeiro-PB (19h15), para se manter vivo no Grupo 23, que tem Flamengo e Zumbi-AL empatados no topo, com três pontos cada.