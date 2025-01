Primeiro-ministro da Dinamarca rejeita ideia de vender Groenlândia para os EUA

O primeiro-ministro da Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmou nesta terça-feira, 7, que o futuro da Groenlândia será decidido pela própria região e negou a ideia de vendê-la aos Estados Unidos, apesar de reforçar que os americanos são os aliados mais importantes dos dinamarqueses. "A Groenlândia não está à venda", disse Frederiksen, acrescentando que o país "precisa permanecer calmo e atrelado aos seus princípios."

Os comentários do premiê foram realizados após Donald Trump Jr., filho do presidente eleito dos EUA, chegar ao país para uma visita particular. Trump, seu filho e aliados próximos - como o bilionário Elon Musk (leia mais abaixo) - defendem a anexação da Groenlândia aos EUA por razões estratégicas. Em declarações recentes, o presidente eleito americano, Donald Trump, defendeu que os EUA tomassem o controle da Groenlândia e do canal do Panamá como áreas estratégicas e "essenciais" para o país.

Maior ilha do mundo, a Groenlândia fica entre os oceanos Atlântico e Ártico e é 80% coberta por uma camada de gelo, rica em minerais importantes. O território autônomo tem cerca de 56 mil residentes, a maioria deles indígenas Inuits.

O primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede, pediu independência da Dinamarca, dizendo em um discurso de Ano Novo que seria uma maneira da região se libertar de seu passado colonial. Mas Egede também disse que não tem interesse em que o território autônomo se torne parte dos Estados Unidos, insistindo que a ilha não está à venda.

A independência se tornou uma questão-chave antes de uma eleição para o parlamento da Groenlândia. Uma data ainda não foi definida, mas o pleito deve ocorrer no máximo até 6 de abril.

Se população da Groenlândia quiser fazer parte de América, será 'bem-vinda'

Musk expressou apoio à ideia de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. "Se as pessoas da Groenlândia querem fazer parte da América, o que espero que desejem, elas serão muito bem-vindas", afirmou ele, em publicação no X, antigo Twitter, que compartilhava uma postagem de Donald Trump Jr., filho do presidente eleito dos EUA.

Trump Jr. chegou à Groenlândia nesta terça-feira para uma visita que aumentou especulações de que o novo governo americano pode tentar assumir o controle do território dinamarquês rico em minerais e que abriga uma grande base militar dos EUA. Nas redes sociais, o filho do republicano compartilhou diversas publicações sugerindo a intenção de unir ambas as regiões. "A Groenlândia ama a América e Trump", escreveu. "Eles só querem ser capazes de utilizar alguns de seus recursos incríveis e permitir que seu país, eles mesmos e suas crianças floresçam."

*Com informações da Associated Press