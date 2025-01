Nepobaby: Lívian Aragão se pronuncia sobre brincadeira com Fernanda Torres

Lívian Aragão foi criticada nas redes sociais após fazer uma postagem sobre a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025. A filha de Renato Aragão postou um storie falando que o dia da conquista da atriz foi emocionante para os nepobabies.

Após a repercussão, Lívian retornou às redes e explicou que apenas quis comentar o marco histórico e a visibilidade do prêmio para o nosso país. "Na internet é engraçado porque a gente tem que ficar toda hora se explicando, mas tudo bem, começou. Eu publiquei um post da Fernanda Torres para falar desse marco histórico, gente, vocês têm noção? Atriz brasileira ganhando um Globo de Ouro como melhor atriz, trazendo também visibilidade para o nosso país, isso é incrível. E, consequentemente, ela é filha também de outra pessoa maravilhosa, Fernanda Montenegro", disse.

A filha de Renato Aragão também comentou sobre o termo nepobaby: "Falando como uma nepobaby, muita gente me perguntou [...] mas basicamente é quando você é de uma família que tem conexões, você tem privilégios etc. As pessoas marginalizam muito essa palavra, que na verdade, o nepobaby não é demérito nenhum. Primeiro que você não escolheu nascer nessa família e segundo, você tendo oportunidades tudo bem. Mas, agora, você vai usar essas oportunidades ou não? E eu acho que a Fernanda Torres, por exemplo, ela é uma pessoa que abraçou essas oportunidades, até hoje ela batalha e hoje realmente teve um reconhecimento até mesmo internacional. É dia de celebrar mesmo."

No final, Lívian falou que o importante é ser feliz: Sendo nepobaby ou não, importante é ser feliz."