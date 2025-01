Virginia Fonseca explica 'sumiço' e revela novo procedimento estético

Virginia Fonseca é tão presente nas redes sociais que bastou a influenciadora ficar 24 horas sem postar Stories para seus seguidores repararem o sumiço. Na tarde desta terça-feira, dia 7, no entanto, a influenciadora desfez o mistério e contou que estava ausente por ter passado por um procedimento estético.

A esposa de Zé Felipe viajou para São Paulo para retirar uma hérnia umbilical e fazer uma mastopexia, que corrige a flacidez e a queda das mamas. "Se estão vendo esses stories, provavelmente deu tudo certo. Hoje irei tirar a hérnia do umbigo. Eu tenho hérnia, com as gestações ela saiu para fora, depois da Maria Flor. Depois da Maria Alice eu voltei a usar piercing, e depois da Maria Flor não consegui mais voltar com meu piercing porque ficava torta por conta da hérnia. Me incomodava bastante, me incomoda. E hoje eu vou tirar, ela, se Deus quiser", contou a influenciadora.

Já sobre o procedimento nos seios, ela explicou: "E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta."

A influenciadora ainda aproveitou para esclarecer que não fez outra lipoaspiração: "Antes que falem que eu fiz outra lipo. Pelo amor de Deus, gente, não fiz outra lipo não. Fiz a hérnia. E a mastopexia. No peito, corte na auréola, que cresce em T."