Governador se reúne com Marcelo Lima para discutir obras do BRT-ABC

O governador em exercício, Felicio Ramuth, se reunirá amanhã com o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), segundo informações apuradas pelo Diário. Na pauta, as obras do BRT ((Bus Rapid Transit). Contemplam o projeto 20 estações e três terminais, ligando São Bernardo áo Sacomã, em São Paulo.

O BRT-ABC vai conectar por meio de ônibus, via corredor exclusivo, os municípios de Santo André, São Bernardo e São Caetano a São Paulo. O sistema se conectará a CPTM, Metrô, Expresso Tiradentes, linhas da SPtrans e o Corredor ABD.

O trajeto terá início no Terminal São Bernardo e passará por importantes vias da região, como as avenidas Aldino Pinotti, Lauro Gomes e Guido Aliberti, com acesso à Fundação do ABC e ao Instituto Mauá de Tecnologia.

Na região, o modal surgiu como substituto da Linha 18 – Bronze do metrô, cujo contrato chegou a ser assinado em 2014 pelo então governador Geraldo Alckmin (PSB), hoje vice-presidente da República.