Filho de Trump chega à Groenlândia e pai fala em paz em meio a esforço para possuir área

O filho mais velho do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou à Groenlândia nesta terça-feira para uma visita privada que aumentou as especulações de que o novo governo americano poderia tentar assumir o controle do território dinamarquês rico em minerais que abriga uma grande base militar dos EUA.

"Donald Jr e meus representantes aterrissaram na Groenlândia. A recepção foi ótima", disse o presidente eleito em registro na plataforma de mídia social Truth Social.

"Eles e o mundo livre precisam de segurança, proteção, força e PAZ! Este é um acordo que deve acontecer", observou Trump no registro.

Donald Trump Jr. pousou em Nuuk, capital do vasto e gelado território ártico que tem cerca de 57.000 moradores. Mininguaq Kleist, secretário permanente do departamento de relações exteriores da Groenlândia, disse à Associated Press que as autoridades foram informadas de que Trump Jr. ficaria por cerca de 4 a 5 horas no território.

Não houve pedidos da delegação de Trump Jr. para reuniões oficiais com representantes do governo. O governo da Groenlândia também não solicitou uma reunião com a delegação, disse.

Em uma declaração, o governo da Groenlândia disse que a visita de Trump Jr. aconteceria "como um indivíduo privado" e não como uma visita oficial e que representantes da Groenlândia não se encontrariam com ele. A Groenlândia é um território autônomo que faz parte da Dinamarca.

O presidente eleito dos EUA recentemente expressou um desejo - também feito durante sua primeira presidência - de adquirir o território no Ártico, uma área de importância estratégica para os EUA, China, Rússia e outros.

A maior ilha do mundo, a Groenlândia, fica entre os oceanos Atlântico e Ártico e é 80% coberta por uma camada de gelo.

A visita acontece também no momento em que o primeiro-ministro da Groenlândia, Múte Egede, tem apelado à independência da Dinamarca, dizendo, em um discurso de Ano Novo, que seria uma forma de a Groenlândia se libertar do seu passado colonial. Mas Egede também disse que não tem interesse em que a Groenlândia se torne parte dos Estados Unidos, insistindo que a ilha não está à venda.

O Rei Frederico X, da Dinamarca, tem afirmado os direitos do seu reino tanto à Groenlândia como às Ilhas Faroé, um arquipélago autônomo localizado entre a Islândia e a Noruega, no Oceano Atlântico Norte.

*Com Associated Press