PARANAPIACABA. Patrimônio da Humanidade Sistema funicular é a saída. E o modelo vem da Itália.

“Paranapiacaba pleiteia na Unesco título de Patrimônio Mundial da Humanidade”.

Cf. Diário do Grande ABC, 3 de janeiro de 2025.

A cremalheira, inaugurada em 1974, ofuscou o sistema funicular, que ainda resistiu até 1996.

RETROSPECTIVA

Na entrevista concedida ao DGABC-TV por ocasião do aniversário da cidade, em 8 de abril de 2019, o prefeito Paulo Serra (PSDB) considerou a obra de recuperação do sistema funicular importante. E sugeriu que a iniciativa privada seja envolvida.

Cf. Memória, 24-4-2019.

O sistema funicular exigiria um grande investimento inicial. Poderia se pensar e concretizar uma concessão por não sei quantos anos. Faz-se um leilão. Envolvem-se empresas internacionais.

Professor e engenheiro Jorge Cintra, então presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Idem.

A página Memória já mostrou Bergamo, na Lombardia, e o sistema funicular local, num percurso de meros 240 metros, equipamento importante quando a Unesco tornou a cidade patrimônio da humanidade.

Um sistema, na Itália, semelhante ao de Monte Serrat, em Santos, numa subida também de apenas 240 metros.

E o antigo funicular de Paranapiacaba, vencendo 796,6 metros de altitude, com seus 11 quilômetros e 827 metros, é infinitamente maior, com uma paisagem única, deslumbrante.

A economia do Grande ABC, e de São Paulo, passa por aí.

Ibidem.

RECEITA. Reportagem especial publicada pelo Diário em 15 de junho de 1997: sistema funicular foi de fundamental importância para que Bergamo, na Itália, fosse declarada patrimônio da humanidade

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de janeiro de 1995 – Edição 8905

MANCHETE – Estação de Santo André vende droga dia e noite.

Comércio era feito sem qualquer tipo de repressão; polícia alegava não ter efetivo suficiente para repressão.

A repórter-fotográfica Carla Rio flagrava abordagem no local e na legenda da foto informava-se que a compra de drogas era quase sempre feita por intermediários.

Reportagem: Gonzalo Navarrete.

