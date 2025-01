Obituário - 8 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Tomoko Nakashima, 84. Natural de Bilac (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 3. Memorial Jardim Santo André.

Benedita Izabel da Silva, 77. Natural de Dom Viçoso (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 3. Jardim da Colina.

Idalina Aparecida Gomes Ferreira, 76. Natural de Tanabi (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 3. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Raimunda Nogueira dos Santos, 74. Natural da Morada Nova (Ceará). Residia no Parque Miami, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Silva Pereira, 62. Natural de São Bento do Una (Pernambuco). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Autônomo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Glória Rosa dos Santos, 59. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 3. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Leonilda Brito de Sousa, 94. Natural de Vinhedo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Elio Scotton, 92. Natural de Piracicaba (SP). Residia na Vila Califórnia, em São Paulo. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Divina Bertasso Figaro, 69. Natural de Olímpia (SP). Residia no Bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 3, em Santo André. Eternos Crematório.

DIADEMA

Lourdes Maria Gomes, 91. Natural de São Domingos do Prata (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Carlos Ramos, 61. Natural de Dourado (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Nadir Pereira da Silva, 60. Natural de Taboão da Serra (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

Joel Rodrigues, 55. Natural de Goioerê (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Maria Conceição de Paula, 88. Natural de Dom Cavati (Minas Gerais). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Amauri Horta Honório, 53. Natural de Santo André. Residia no Centro de Ribeirão Pires. Dia 3, em Ribeirão Pires. Vale dos Pinheirais.

Andreza de Oliveira Santos, 38. Natural de Mauá. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 3, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.