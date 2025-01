S.Caetano vence amistoso diante de seleção de atletas do futebol amador

Em duelo no Estádio Anacleto Campanella, na tarde desta segunda feira (6), o São Caetano derrotou o Segunda Chance por 1 a 0. A equipe é formada por uma seleção de atletas que atuam no futebol amador de São Paulo, muitos deles ex-profissionais. O gol foi marcado pelo meio Tiba, que, aos oito minutos do segundo tempo, acertou belo chute no ângulo esquerdo.

A partida teve dois tempos de 45 minutos e serviu para o treinador Heron Ferreira realizar novos ajustes no elenco, com foco na estreia na Série A-4 do Campeonato Paulista, no próximo dia 22, diante do Nacional, no Estádio Nicolau Alayon, na Capital.

O time do Grande ABC foi formado por jogadores que não enfrentaram o Taubaté, na manhã de domingo (5), em amistoso que terminou com o placar de 2 a 2. O jogo também disputado no Anacleto Campanella.

O confronto de ontem foi outra grande oportunidade para o treinador avaliar alguns jogadores em situação de jogo. A postura dos atletas foi considerada bastante positiva, mesmo ainda sem a melhor condição de entrosamento.

Os jogadores, que treinaram forte no fim de semana, folgam nesta terça-feira e retornam aos trabalhos amanhã.