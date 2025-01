Macei quer eficiência da iniciativa privada nas secretarias de Rio Grande

Rodrigo Macei comanda a Secretaria de Gestão, Programas e Projetos de Rio Grande da Serra, única Pasta criada pelo prefeito Akira Auriani (MDB) no início de seu governo. Com 22 anos de experiência nas áreas de gestão da qualidade, engenharia de processos e desenvolvimento de produto no setor privado, o secretário caminha ao lado do emedebista desde 2015, quando passou a fazer parte do grupo Renova Rio Grande.

“Minha bagagem profissional me permite contribuir diretamente para suprir uma das principais deficiências da Prefeitura: a falta de planejamento eficiente e estruturado, essencial para atender às demandas da população com qualidade e agilidade”, afirmou.

Para o secretário, o principal desafio a ser enfrentado é a falta de integração entre as secretarias. Segundo Macei, o sucesso de qualquer projeto depende diretamente da sinergia entre as áreas, para atingir os objetivos dentro dos prazos estabelecidos e com a excelência esperada.

“Destaco também a importância de buscar recursos externos, por meio de parcerias, convênios e editais, como uma estratégia fundamental para ampliar a capacidade de investimento e superar as limitações financeiras, potencializando o impacto das ações da administração pública”, pontuou.

Nesse sentido, a elaboração de projetos é essencial para o desenvolvimento e a obtenção de recursos para a cidade. Segundo Macei, ter projetos bem estruturados, mesmo que ainda em fase preliminar, permite que possam ser apresentados rapidamente em reuniões com representantes do governo estadual ou federal, sempre que surgir uma oportunidade.

“Isso demonstra compromisso e profissionalismo, além de garantir maior agilidade na revisão e adequação dos projetos às exigências e aos prazos solicitados. Com esse preparo, podemos evitar que a cidade perca importantes oportunidades de captação de recursos, o que é fundamental para viabilizar as melhorias necessárias e atender às demandas da população de forma eficiente”, destacou.





INTEGRAÇÃO

Macei afirmou que, para fomentar maior integração entre as secretarias, serão realizadas reuniões semanais com todas as Pastas para alinhamento estratégico. Também serão feitos follow-ups (acompanhamentos) individuais para avaliar o cronograma de projetos, direcionar responsabilidades e estipular prazos claros para execução, evitando atrasos que possam impactar as demais atividades.

“Com o tempo, ajustaremos o processo conforme as demandas do dia a dia. Nosso objetivo é mostrar ao time que a engrenagem só funciona com a colaboração de todos, reforçando que essa união é fundamental para alcançar resultados de excelência.”

O secretário afirmou que pretende trazer a cultura de eficiência do setor privado para a administração pública, a fim de garantir processos mais organizados, foco em resultados e uso responsável dos recursos. “No setor privado, atrasos nas entregas, perda de prazos, retrabalho e desperdício de tempo e recursos não são tolerados. Com adoção dessa cultura, teremos maior eficácia nas ações das secretarias”, disse.