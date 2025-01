Pombinhos! De acordo com informações do site TMZ, Tom Holland e Zendaya estão noivos. O pedido teria ocorrido entre as festividades do Natal e o Ano Novo, afirmaram fontes.

O momento especial apenas entre os dois aconteceu em uma das casas da família dela nos Estados Unidos, e o eterno Peter Parker teria até mesmo se ajoelhado para pedir a atriz de 28 anos de idade em casamento. Que fofo!

Os rumores de que de fato Zendaya estaria noiva ficaram fortes no último domingo, dia 5, durante sua aparição no Globo de Ouro, quando posou usando um belíssimo anel de diamante.

O conjunto de joias que a atriz usou no red carpet para compor seu look, são da joalheria de luxo Bulgari, da qual ela possui contrato, no entanto, a marca que divulgou detalhes das peças utilizados por ela, - como o colar e anel com mais de cem diamantes e paraíbas turmalinas de alto quilate, além dos brincos também de diamante -, deixou de fora o anel em sua mão esquerda.