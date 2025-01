Anitta rasga elogios à Fernanda Torres e Fernanda Montenegro: Mãe e filha escrevendo a história mais bonita do cinema do nosso país

Anitta foi uma das famosas que usou as redes sociais para celebrar a conquista de Fernanda Torres no Globo de Ouro 2025. A atriz venceu na categoria Melhor Atriz em Filme de Drama após concorrer ao lado de grandes cinco nomes do cinema: Pamela Anderson, por The Last Showgirl, Angelina Jolie, por Maria, Nicole Kidman, por Baby Girl, Tilda Swinton, por O Quarto ao Lado, e Kate Winslet, por Lee.

Em suas redes sociais, a poderosa postou uma montagem da artista ao lado da mãe, Fernanda Montenegro, no Globo de Ouro de 1999, quando foi indicada por sua atuação em Central do Brasil, e elogiou a história que elas estão escrevendo no cinema brasileiro.

A arte brasileira ao longo de gerações. Mãe e filha escrevendo a história mais bonita do cinema do nosso país. Se todos soubessem o quão mais difícil é para os brasileiros estar lá, vencendo, nós ficaríamos ainda mais de pé para esse grande talento do Brasil. O país inteiro acordou orgulhoso hoje.

E encerrou:

Por décadas, nós acreditamos que não havia espaço para nós. Então, quando vemos um brasileiro ganhando, todos nós ganhamos juntos porque podemos ver que é possível. Parabéns para a nossa incrível Fernanda Torres.