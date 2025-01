Fernanda Torres não foi a primeira opção para protagonizar Ainda Estou Aqui

Você sabia que Fernanda Torres não foi a primeira atriz cotada para viver Eunice Paiva?

Mariana Lima em entrevista ao O GLOBO revelou que recebeu o material da personagem, mas por conta de problemas pessoais e de saúde optou por não seguir com o projeto.

Na época, Mariana enfrentava o divórcio com Enrique Diaz, com ficou casada por 25 anos. A atriz também admitiu que, até aquele momento, ainda não tinha conseguido assistir ao filme pois se sentia arrependida por não ter aceitado o papel:

Não consegui [assistir]. Sei que vai bater num lugar [de arrependimento]... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo o que está acontecendo com o filme, mas tenho a sensação de que não era para ser [eu]... Amo o Waltinho. Ele me disse: A gente vai fazer um filme juntos, fica tranquila. Mas, na época, doeu bastante.