Band deseja seguir com Catia Fonseca. Agora resta saber se quer continuar

A direção da Band trabalha com a certeza de que o “Melhor da Tarde”, da Catia Fonseca, seguirá normalmente na sua grade de programação, retornando após as férias, no finalzinho deste mês, para nova temporada.

Uma certeza, aliás, apoiada no contrato entre as partes, em vigor e com vencimento só para janeiro de 2028. E nem há o desejo de que agora, sob nova direção, se elimine tudo que até agora existiu por um modelo “zero quilômetro”.

A ideia é manter o que vinha funcionando e mexer apenas no necessário, sem deixar de apostar no poder de comunicação da sua apresentadora.

Este é a ideia, inclusive, que a Catia participe diretamente de tudo, de forma especial das decisões que serão tomadas a partir de agora.

Porém, também é necessário conhecer a disposição dela em desejar que tudo funcione exatamente assim. E de seguir sem a companhia de seu marido Rodrigo Riccó, que a acompanha desde os tempos da TV Gazeta. Saber se ela irá mesmo concordar com este “divórcio profissional” ou se pretende acompanhá-lo em próximos desafios.

Algo que é colocado, por parte da casa, com clareza, sem grandes neuras e de forma bem profissional. Suspense no ar. Ou dúvidas que só serão esclarecidas dentro de uns 20, 30 dias.

TV Tudo



Dá problema

A Globo, a partir do seu compliance, passou a não permitir parcerias familiares em nenhum dos seus trabalhos. Uma forma de não deixar misturar as coisas.

E um exemplo que outras TVs devem seguir, até porque o que está tudo muito bom hoje, amanhã poderá não estar.

Situação de agora



O “divórcio profissional” da Cátia Fonseca com o Rodrigo Ricco, caso venha mesmo a acontecer, poderá ser interessante para os dois. Ela tocando sua vidinha na Band e ele, com a sua competência, em outro lugar. Simples assim.

E livres de levar os problemas do trabalho para casa. Ou de casa para o trabalho.

Reconhecimento

O Brasil, desde Cacilda Becker, Nydia Lícia, Bibi Ferreira e Eva Wilma, além de tantas outras, sempre contou com grandes atrizes.

Hoje, temos Fernanda Montenegro, primeira e única. O prêmio da sua filha, Fernanda Torres, foi de todas.

Vale ressaltar

Quando começaram os convites para o remake de “Vale Tudo”, Fernanda Torres, sem nenhuma vaidade, recusou o chamado para viver Odete Roitman, alegando que estava completamente envolvida na promoção do filme “Ainda Estou Aqui”.

Como se observa, uma decisão das mais acertadas. O papel da grande vilã ficou com Deborah Bloch.

Números não mentem



“Tieta”, no ar desde 2 de dezembro, mês bem ruinzinho para qualquer estreia, já atingiu 80 milhões de pessoas, com surpreendente repercussão nas redes sociais.

Já foram 18 Trending Topics no Brasil e no mundo.

Bem acabado

Muitas vezes se reclama que algumas TVs não conseguem e outras nem sabem montar grades de programas que conversam entre si.

Exemplo da vez: “Globo Rural” emendado com o “Viver Sertanejo”, do Daniel, nas manhãs de domingo. Ganham os dois.

E aí...



No sentido inverso, vê-se o SBT mexendo no jornal da manhã dele, mandando gente embora, trazendo outros, sem se tocar ou não querer reconhecer que Globo e SBT, melhor estruturadas, são muito poderosas nesses horários.

Insistir com isso tem um nome.

Berlinda



A direção da Band vê o “Melhor da Noite” como um bom produto de grade, porém, diante da colocação de novelas na faixa das 20h30, será necessário tomar uma decisão quanto ao futuro do programa.

Se será paralisado ou deslocado para outro horário. E aí outro problema: qual?

Nome possível



Susana Vieira, se estiver disponível, poderá fazer uma das protagonistas de “Três Graças”, novela de Aguinaldo Silva para a fila das 21h da Globo

Fã declarado da atriz, a quem classifica como uma “força da natureza”, o autor torce para sua presença na trama. Aguinaldo e Susana, vale lembrar, trabalharam juntos em “Senhora do Destino”.

Duelo das TVs



No futebol das TVs, dia 15, já tem Palmeiras contra a Portuguesa na Record, pela primeira rodada do Campeonato Paulista, sob o comando de Cleber Machado.

Já na Band, mesmo dia e horário, pela FC Series, Cruzeiro e São Paulo jogam em Orlando, com narração de Téo José.

Bate – Rebate

· Record, para o Paulistão, fechou mais uma cota no último dia do ano com a BYD.

· A TV Aparecida estreia nesta terça-feira, às 21h, a 3ª temporada de "Expedições ao Sagrado", com os jornalistas Rodrigo Alvarez e Sergio Patrick contando histórias da expansão da fé cristã no mundo....

· ... Agora, será a vez da Turquia, França e Bélgica.

· A Record fechou a contratação dos atores Beth Zalcman e Cássio Pandolfi para o elenco da série “Paulo, O Apóstolo”...

· Ainda em se tratando de “Paulo, O Apóstolo”, a parceria Record-Seriella vai construir no complexo de dramaturgia do Rio de Janeiro 16 cidades cenográficas...

· ... Já as externas, como antecipado por aqui, serão realizadas no Peru, a partir de março.

· Patricya Travassos e Eduardo Moscovis seguem fazendo história com a comédia “Duetos”, assistida por mais de 150 mil pessoas...

· ... A partir do dia 17, o espetáculo volta a São Paulo, no Teatro Faap...

· ... Essa obra, assinada pelo dramaturgo Peter Quilter, já encantou plateias em mais de 20 países e foi traduzida para mais de 10 idiomas.

· Com trabalhos da repórter Tina Roma, o “Domingo Espetacular” conversou nos Estados Unidos com o supercampeão dos ringues, Rickson Gracie, que enfrenta a doença de Parkinson...

· ... Ele contou como tem sido essa luta e história de superação e fechou assim: “Desistir não é uma opção”. Merece reprises.

· Na tarde de ontem, o SBT e a apresentadora Márcia Dantas informaram o encerramento de contrato, em comum acordo.

C´est fini

A ausência de Camila Queiroz em “Êta Mundo Melhor!”, continuação de “Êta Mundo Bom” e substituta de “Garota do Momento”, continua gerando comentários nos interiores da Globo.

O principal, que faltou habilidade da casa na negociação, independentemente de questões de agenda da atriz.

