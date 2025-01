Pedro Caixinha apresenta 'princípios gerais' ao elenco do Santos após reapresentação

Sob nova direção técnica, o Santos apresentou, nesta segunda-feira, a filosofia que deverá nortear o trabalho do treinador Pedro Caixinha na temporada 2025. Contratado para impor um estilo ofensivo no clube, o comandante português passou uma espécie de "princípios gerais" desta nova fase.

Após a reapresentação dos atletas na última sexta-feira, no CT Rei Pelé, Caixinha comandou uma reunião com todo o elenco no auditório com um objetivo bem definido: passar aos atletas os princípios comportamentais que serão cobrados nos treinamentos e nos jogos.

Quatro são os pilares neste conceito. Dinamismo e agressividade da equipe quando tiver a posse de bola e também uma recomposição rápida e coordenada quando o time tiver de recuperar o controle dos lances. Além disso, Caixinha quer o Santos pressionando o rival e atacando o gol sempre que comandar as ações.

"Esses quatro são os princípios gerais. E, partindo deles, vamos trabalhando diversos outros subprincípios dentro dos treinamentos. Todos eles estão ligados. Se temos a bola, a prioridade é sempre para frente e não ficar tocando sem objetividade. Quando perdemos a bola, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter um pós-perda rápido para recuperá-la imediatamente", afirmou Pedro Malta, auxiliar do treinador.

O objetivo dessa reunião é usar o início da preparação para organizar taticamente o time para cumprir as determinações do treinador. Além de tornar o time compacto e com movimentos coordenados, Caixinha quer mais intensidade do Santos.

"Caso o adversário consiga sair da pressão inicial e fique com a bola, iremos defender para frente, marcando lá em cima, buscando recuperá-la o mais próximo do gol deles. E, assim que recuperarmos, o primeiro passe é sempre para frente. Se temos possibilidade de tocar para a frente, para chegar mais rápido ao gol adversário, é isso que faremos", concluiu o integrante da comissão técnica.

Nesta primeira semana de pré-temporada, a nova comissão técnica comandará treinos em dois períodos aos domingos e vai testa o elenco em jogo-treino contra o Athletic, de Minas Gerais, na próxima quinta-feira, no CT Rei Pelé.