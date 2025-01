O Pentágono. ABC + Mauá e Ribeirão Pires. Vai-se dividindo a região.

Um anúncio da Light publicado na imprensa em 4 de janeiro de 1955 começava a popularizar a nova formação geográfica da região

Instalados três dias antes do anúncio, Mauá e Ribeirão Pires agora tinham o mesmo status de Santo André – de onde foram desmembrados – São Bernardo “do Campo” e São Caetano “do Sul”. O anúncio informativo mostrava isso.

A peça publicitária mostrava, também, que Mauá e Ribeirão Pires apenas engatinhavam. Mauá aparecia como município no cenário geográfico do Estado de São Paulo com apenas uma agência bancária e Ribeirão Pies com duas.

Santo André liderava o ranking econômico, com suas nove agências; São Bernardo aparecia em segundo, com cinco – todas situadas na veterana Rua Marechal Deodoro – e São Caetano com quatro agências.

Nenhuma das agências que aparecem no anúncio sobrevive. Foram incorporadas por bancos maiores. Caso do tradicional Banco Noroeste do Estado de São Bernardo, que abreviaria o nome para “Banco Noroeste” e depois foi comprado pelo Santander.

NOVOS MUNICÍPIOS

Em janeiro de 1955 o Estado de São Paulo ganhava novos municípios, além de Mauá e Ribeirão Pires. Bem próximo, surgia o Município de Ferraz de Vasconcelos, desmembrado de Mogi das Cruzes.

Pelo interior afora eram instalados os municípios de Auriflama, Charqueada, Iracemápolis, Mirante do Paranapanema, Muritinga do Sul, Nova Europa.

A instalação de Mauá e Ribeirão Pires foi presidida pelo juiz Jesuíno Ubaldo Cardoso de Melo Filho, titular da recém-instalada Comarca de Santo André que, a princípio, abrangeu o agora chamado “Pentágono”.

Diferente de outros registros, o “Estadão” informa que a instalação de Mauá foi realizada em 2 de janeiro de 1955, e não em 1º de janeiro, como ocorreu com Ribeirão Pires.

Fioravante Zampol, deputado estadual eleito e prefeito de Santo André, procedeu a transmissão do cargo ao primeiro prefeito de Mauá, Enio Brancaglion. Presentes outros três prefeitos, Lauro Gomes (São Bernardo, deputado federal eleito), Anacleto Campanella (São Caetano) e Artur Gonçalves de Souza Junior (Ribeirão Pires).

O noticiário deixa claro que o clima era tranquilo. As lutas dos movimentos autonomistas, ao menos aparentemente, tinham ficado para a história.

EM CINCO PARTES. Anúncio da Light publicado em 4 de janeiro de 1955: a antiga Freguesia e Município de São Bernardo, depois Santo André, subdividia-se em cinco municípios autônomos

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sábado, 7 de janeiro de 1995 – Edição 8904

MANCHETE – Diadema quer mobilização contra pedágios na Rodovia dos Imigrantes nos quilômetros de acesso à cidade,

MAUÁ – Taxada como a cidade dos quatro mil buracos, Mauá planejava contratar empresa para corrigir as imperfeições e enviar a conta à Sabesp, acusada de abrir crateras, realizar serviços e não nivelar os leitos das ruas.

CULTURA & LAZER – São Bernardo perdia o acervo da Vera Cruz.

As 25 mil peças permaneciam no antigo sítio de Jordano Martinelli, em São Bernardo. E o novo dono do sítio cedia o material ao Hotel Fazenda Mazzaropi, em Taubaté, que cuidaria do seu restauro.

NOTA – Jordano Martinelli (1912-1990), gaúcho, criador de cães de raça, viveu a fase áurea da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Seu cão Duque foi astro em vários filmes. Tinha salário. Jordano fazia pontas em filmes e quando a Vera Cruz entrou em declínio, coube a ele preservar cenários, vestimentas, documentos.

Os fatos de 1995 faziam parte de uma novela que não terminou. São Bernardo, que fim levou aquelas relíquias da Vera Cruz?

EM 7 DE JANEIRO DE...

1890 - Decretada a separação entre Igreja e Estado no Brasil.

1905 – Circulava o primeiro fascículo da série “São Paulo Antigo e São Paulo Moderno”. Autores: Jules Martin, Henrique Vanorden e Nereu Pestana.

Instalada uma linha telefônica direta entre o gabinete da chefia de polícia de São Paulo e a cadeia pública.

Iniciada a construção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

1910 - Realizado em Osasco o primeiro voo de avião da América do Sul, num monoplano pilotado pelo francês Demetrie Sensaud de Lavaud. O vôo de 103 metros durou seis segundos.

1920 - Nascia, em São Caetano, Eduardo Ferrero, futuro industrial e vereador de Santo André, como representante do então Distrito de São Caetano.

1955 – Câmara Municipal de Mauá realizava a sua primeira sessão extraordinária, a que inaugurava o Legislativo local. Eram 11 vereadores, representantes do PTB (com quatro), PSP (três) e PDC, PSD, UDN e PTN, com um vereador cada.

Atração da noite na TV Record, Canal 7: “Canta Inezita Barroso”.

1970 - Trabalhadores da Pirelli obtinha reajuste de 4%.

COMEÇAVA 1955...

Sesi inaugurava seu 12º centro social, à Rua Luiz Pinto Flaquer, em Santo André.

Promulgada a lei orçamentária de Santo André para o exercício de 1955: receita de 155 milhões de cruzeiros.

Em 5 de janeiro era inaugurada, em Santa Cruz de La Sierra, a Estrada de ferro Brasil-Bolívia, quatro mil quilômetros a partir da cidade de Santos.

O Imposto Sindical estava na ordem do dia. Fora criado em 1940 e regulamentado em 1943. E em 1955 já se falava na sua extinção.

NOTA - A Contribuição Sindical Patronal passou a ser uma contribuição opcional a partir da Reforma Trabalhista (Lei 13.467 de julho de 2017, conforme artigo 587, da CLT -Consolidação das Leis do Trabalho).

LEMBRANÇA. Chaveiro ofertado à Memória por Daniel Doug: torcida do Ramalhão tem e faz memória

HOJE

Dia do Leitor. Instituído em homenagem ao jornal cearense “O Povo”, fundado em 7 de janeiro de 1928.

Dia da Liberdade de Cultos Religiosos

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Em Minas Gerais, hoje é o aniversário de Carangola, e Peçanha.

E mais: Mantenópolis (ES), Prainha (PA), Prata (PB) e São Francisco de Paula (RS).

Santo Luciano, 7 de janeiro.

Autor de uma das três versões da Sagrada Escritura, a de Antioquia - as outras duas versões são: do Egito, feita por Hesíquo; e da Palestina, de Panfilo. Luciano sofreu o martírio no ano 312.