Fernanda Montenegro vibra ao ver filha ganhar Globo de Ouro

O Brasil inteiro se emocionou ao ver Fernanda Torres levar o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 por seu trabalho em Ainda Estou Aqui, se tornando a primeira brasileira a ganhar a categoria. Fernanda Montenegro estava atenta na televisão acompanhando toda a premiação e também foi a loucura com a conquista da filha. A reação da veterana, de 95 anos de idade, com a vitória foi capturada em vídeo e exibida na web.

O produtor teatral Alex Júnior assistiu ao anúncio junto de amigos e família das atrizes e compartilhou nos Stories do Instagram o momento em que todos souberam do resultado. Fernandona vibra muito com os dois braços erguidos em comemoração ao ver a filha brilhar e ter seu trabalho reconhecido.

A artista permanece sentada na poltrona tomada de felicidade com o momento histórico enquanto todos na sala celebram junto com ela e a abraçam.

Vale lembrar que Montenegro disputou Melhor Atriz em Filme de Drama em 1999 com Central do Brasil, mas não saiu vitoriosa, o que torna a conquista de Torres ainda mais especial. Em Ainda Estou Aqui, mãe e filha interpretam a mesma personagem, Eunice Paiva, em sua versão mais jovem e mais velha.