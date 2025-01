EC S.Bernardo é o único time do Grande ABC derrotado na estreia

Diferentemente de Água Santa e Santo André, que saíram de campo com três pontos na classificação dos respectivos grupos na abertura na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o EC São Bernardo acabou derrotado na estreia no Grupo 23, ontem.

Apesar de ser o ‘dono’ da sede em Mogi das Cruzes, o Cachorrão foi superado pelo alagoano Zumbi, por 2 a 0, gols de Cauã e Layan. A equipe volta a campo na quarta-feira, contra o Cruzeiro-PB, que ainda ontem, no jogo de fundo da Chave, foi goleado pelo Flamengo-RJ, por 5 a 0.





HOJE

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o CBR-AL na estreia, o Água Santa vai disputar a liderança do Grupo 9 com o Tupã, às 13h, na casa do adversário. Já às 15h15,o time alagoano e o Brasiliense-DF buscam a sobrevivência.

Palmeiras e Santos voltam a campo hoje para a segunda rodada. Em Barueri, o líder Palmeiras encara o Santa Cruz-AC, às 21h30, pelo Grupo 19, para comprovar que os 9 a 0 aplicados sobre o Náutico-RR não foram ‘acidente de percuso’. Um pouco mais cedo, às 19h30, no mesmo local, o Oeste-SP pega os roraimenses.

Já o Santos, que na estreia derrotou o Tirol-CE, por 1 a 0, em Araraquara, volta à Arena Fonte Luminosa, às 19h30, para enfrentar o Jaciobá-AL, que na abertura foi arrasado pela Ferroviária, por 8 a 0. Às 17h15, os donos da casa e o time cearense abrem a rodada válida pela Chave 7.