Rodolfo chega para o setor ofensivo do S.Bernardo FC

O São Bernardo continua em busca de reforços para a disputa do Paulistão- 2025. A última novidade anunciada pela diretoria foi Rodolfo, que vai reforçar o setor de ataque. O jogador defendeu a camisa do Novorizontino, clube do Interior paulista, nas temporadas 2023 e 2024.

Rodolfo chega com a expectativa em alta para disputar o Paulistão pelo time aurinegro. “A expectativa é das melhores. O São Bernardo já vem fazendo grandes campanhas tanto no Paulista quanto no Brasileiro (Série C) e isso motiva todo atleta para chegar e ajudar a equipe a buscar os objetivos”, analisou o reforço.

O atacante sabe das dificuldades do Paulistão e destacou a importância da preparação antecipada da equipe – o elenco do São Bernardo vem se preparando para a competição desde novembro do ano passado. “No Paulistão não tem jogo fácil. Todo ano vemos equipes chamadas menores dando trabalho. Por isso é importante essa preparação que o São Bernardo já vem fazendo desde o ano passado para chegar com um nível mais alto na parte física e com mais força para suportar os jogos desde o início do campeonato”, avaliou.

Com passagem por grande clubes do Brasil e uma experiência pelos Emirados Árabes, o atacante sempre se destacou pelo ‘faro de gol’ e promete manter a escrita no São Bernardo FC. “O principal é a equipe conseguir os objetivos. Da minha parte eu vou agregar com muita dedicação nos jogos, ajudar os companheiros e, se pintar as oportunidades, buscar marcar os gols para ajudar a conquistar nossos objetivos”, disse.

A estreia do Tigre será no dia 16 deste mês, às 18h30, diante do Água Santa, no Inamar, em Diadema.