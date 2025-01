Campeã mundial no skate, andreense Raicca celebra 2024

Um dos destaques esportivos do Grande ABC em 2024 foi a jovem skatista Raicca Ventura, de Santo André. Aos 17 anos, a atleta viveu momentos determinantes para a carreira, desde a primeira participação em Jogos Olímpicos, até o título mundial de skate park, feito inédito para as brasileiras da modalidade.

Após garantir a classificação, a primeira grande experiência do ano foi sua participação na Olimpíada de Paris, em agosto, na qual representou o Brasil pela primeira vez. Segundo a skatista, apesar da competição acirrada, chegou à França sem sentir pressão. “Foi muito difícil conquistar a vaga. Foram muitos treinos, muitos campeonatos, e fiquei muito feliz de ter conseguido chegar lá”, relembra. Durante as disputas, a jovem conseguiu uma nota de 76.24 na fase preliminar, ficando na 12ª colocação, fora da final.

Apesar disso, Raicca valoriza os momentos vividos na competição. “Acabei errando minhas melhores voltas, mas consegui acertar uma. Infelizmente, não passei, mas a experiência na Vila Olímpica com os outros atletas foi incrível”, conta. De acordo com ela, a participação em Paris, apesar de não trazer os desempenhos esperados, aumentou a confiança para torneios posteriores.

E os resultados apareceram logo depois, em setembro, quando a atleta entrou para a história da modalidade ao vencer o Mundial de Skate Park, em Roma, na Itália. Na ocasião, a andreense fez uma volta quase perfeita, com pontuação de 93.73, superando a japonesa Hinano Kusaki (91.44) e Naia Laso (90.14), da Espanha. “Foi um marco para mim, nunca vou esquecer aqueles dias”, afirma Raicca. Além da conquista histórica, o resultado não veio sem desafios, já que a skatista lidou com dores durante a competição. “Foi a primeira vez que senti câimbras andando de skate. Só conseguia pensar que a dor tinha de passar para eu dar meu melhor. No fim, consegui completar minha volta mesmo assim”, relata.

Seu último destaque do último ano aconteceu no início de dezembro, quando a atleta conquistou a última etapa do Circuito Brasileiro de Skate Park, em sua primeira participação. Raicca destacou que segue satisfeita e motivada para a nova temporada de competições. “Esse ano (2024) foi incrível. Me esforcei muito para chegar onde cheguei. Estou satisfeita com meu desempenho. Vou continuar treinando muito, porque ainda tenho muitos anos nas pistas”, diz ela, já confirmada para defender seu título mundial na próxima edição, além de seguir de olho em novas competições que irão surgir.

Mesmo jovem, mas com grandes feitos na carreira, a andreense relata que cresceu tendo suas referências no skate, mas se surpreende quando é vista como inspiração para novas promessas. “Recebo muitas mensagens de crianças dizendo que se espelham em mim, que começaram a andar de skate por minha causa. Isso me deixa muito feliz e me motiva a cada vez mostrar mais no skate, contar minha história para motivar mais pessoas”, explica.





PISTA DE S.BERNARDO

Em entrevista ao Diário, em fevereiro, Raicca Ventura afirma que um de seus locais favoritos para a prática de skate é o half-pipe de São Bernardo, localizado no Parque da Juventude, mas que não podia frequentar porque a pista estava interditada. Porém, o cenário mudou em agosto, quando o local foi reinaugurado em uma das celebrações ao aniversário da cidade.

A campeã mundial, já voltou a utilizar a pista para treinos e momentos de diversão. “Fiquei muito feliz quando (a pista) foi reinaugurada. Moro bem perto, então é fácil ir para lá. Já matei a saudade e fiz várias manobras. É um lugar onde me divirto bastante. É sempre muito bom estar lá com todo mundo”, completa a skatista.