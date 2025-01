Os longas O Brutalista e Emilia Peréz ganham estatuetas de Melhor Filme no Globo de Ouro 2025

Os últimos prêmios do Globo de Ouro 2025 foram entregues! Depois de algumas horas de muitas piadas e emoções, a premiação chegou ao fim. Os longas que conquistaram o título de melhores do ano foram O Brutalista e Emilia Peréz.

Na categoria de Melhor Filme de Drama a história do arquiteto que saiu da Europa após a guerra para tentar a vida nos Estados Unidos recebeu a melhor e contou com um discurso emocionante do diretor ao lado de Adrien Brody.

Já o longa da categoria Melhor Filme de Comédia ou Musical ficou para a história de Emilia Peréz na versão feita pela Netflix. Contando a trama mexicana a produção do filme foi toda francesa.