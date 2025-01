Fernanda Torres ganha prêmio de Melhor Atriz de filme em drama no Globo de Ouro 2025

Ela chegou longe e conquistou a estatueta! No domingo, dia 5, rolou a tão esperada noite de premiação do Globo de Ouro 2025. Um dos momentos mais esperados pelos brasileiros era a categoria de Melhor Atriz de filme em drama, que contou com Fernanda Torres concorrendo e levando a melhor.

Por conta de Ainda Estou Aqui, a atriz brasileira que levou a estatueta de Melhor Atriz se emocionou muito na hora do discurso. Fernanda Torres vive a personagem Eunice Paiva que perdeu o marido na época da ditadura. Nos agradecimentos, ela homenageou a mãe, Fernanda Montenegro, que chegou para a disputa há 25 anos no Oscar.

Na mesma categoria da grande atriz brasileira também concorriam: Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.