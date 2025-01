Fernanda Torres leva Globo de Ouro 2025 como melhor atriz em drama

A atriz Fernanda Torres, protagonista do longa Ainda Estou Aqui, venceu o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama do Globo de Ouro 2025. A vitória ocorreu na noite de ontem no Beverly Hilton Hotel, em Los Angeles, nos Estados Unidos, durante a cerimônia da 82ª edição da premiação.

Fernanda superou as atrizes Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet e se sagrou a primeira brasileira a vencer uma estatueta do prêmio por sua atuação. Em seu discurso, a atriz agradeceu sua mãe, a também atriz Fernanda Montenegro, e celebrou a importância do longa.