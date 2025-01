Fábricas de Cultura da região oferecem 2.560 vagas para 114 cursos

As duas Fábricas de Cultura da região, localizadas em São Bernardo e Diadema, oferecem 2.560 vagas para 114 cursos gratuitos no primeiro semestre deste ano. As atividades estão disponíveis em diversas áreas, como artes e tecnologia, e as inscrições podem ser feitas a partir de amanhã.

O equipamento cultural de São Bernardo oferece 1.238 vagas para um total de 53 cursos. Entre as atividades mais procuradas na unidade estão: violão, balé, street dance, criação de games, violino, viola e laboratório de criação maker.

Na Fábrica de Diadema, são 1.322 vagas para 61 cursos. Nessa unidade, as aulas mais requisitadas pelos alunos são cursos que não são encontrados na região, como curadoria de exposições, xilogravura e dublagem.

No ano passado, 6.334 pessoas participaram dos cursos oferecidos pelas Fábricas de Cultura, sendo 3.101 estudantes em São Bernardo e 3.233 em Diadema. Em 2023 a procura pelas atividades foi ainda maior, com a inscrição de 7.670 durante o ano.

Os equipamentos são um programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado.

Segundo as organizações sociais Poiesis e Catavento Cultural e Educacional, responsáveis pela administração das unidades do Grande ABC, há opções para todas as idades, a partir dos 6 anos em Diadema e a partir dos 8 anos em São Bernardo.

“Nosso público é formado por crianças, adolescentes, jovens e adultos. Atendemos pessoas de todas as regiões das cidades e colaboramos para a descentralização da cultura, atuando também em regiões periféricas através da articulação com os territórios”, destacaram as organizações.

A supervisora artística pedagógica na Fábrica de Cultura Diadema, Ifé Rosa Oadq, ressaltou que o programa estadual ajuda a democratizar a cultura e suas linguagens para diferentes públicos.

“Os cursos gratuitos ofertados pelo programa Fábricas de Cultura possibilitam que jovens de regiões periféricas acessem equipamentos e estrutura de qualidade no campo da arte e cultura, apresentando possibilidades de atuação na indústria cultural e mudando perspectivas de vida através do poder transformador da arte”, disse.

INSCRIÇÕES

Os interessados nos cursos poderão se inscrever nos ateliês de criação, que duram um semestre e acontecem duas vezes por semana, e nas trilhas de produção, que duram de dois a quatro meses e ocorrem uma vez por semana. As aulas estão previstas para começar no dia 4 de fevereiro – todos os materiais são oferecidos pelos equipamentos.

O processo de inscrição em cada unidade é diferente. Em Diadema, os interessados precisam se inscrever presencialmente na recepção, levando RG e comprovante de residência. Já em São Bernardo, primeiro é necessário realizar uma pré-inscrição on-line, no site da Fábrica, até o dia 12 de janeiro. Após este período, os selecionados são convocados para efetuar a matrícula.

No caso de crianças e adolescentes, os responsáveis precisam apresentar a documentação. Estudantes só podem se inscrever nos cursos em contraturno escolar.