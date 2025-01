No Grande ABC, 13 mil passageiros utilizam passes escolares da EMTU

No Grande ABC, 13.631 passageiros utilizam os passes escolares da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), segundo levantamento feito pela companhia a pedido do Diário. O benefício garante gratuidade ou metade do valor da passagem a estudantes e professores no transporte intermunicipal. A partir de hoje, interessados podem solicitar o serviço, disponível pelo cartão TOP, para o ano de 2025.

A demanda pelo benefício aumentou 13,2% em um ano. Em 2023, o serviço foi disponibilizado para 12.789 pessoas da região. Em 2024, São Bernardo foi o município com maior número de cartões de transporte emitidos (4.872).

Na categoria passe livre, benefício que garante gratuidade para alunos de baixa renda, 4.977 passageiros da região foram contemplados em 2024, enquanto a meia tarifa, disponível para estudantes e professores, teve quase o dobro de beneficiados, com 8.654.

Diadema concentra quase metade (41,4%) dos cartões emitidos para a categoria passe livre no Grande ABC. No total, 2.061 estudantes que moram na cidade e estudam em outro município utilizaram no ano passado o benefício de gratuidade no transporte intermunicipal.

De acordo com a EMTU, o alto número de beneficiários pode estar relacionado com a ampliação de vagas em outras cidades. “A unidade do Senac em São Bernardo ofereceu em 2024 diversos cursos técnicos gratuitos, o que elevou a demanda dos passes escolares em Diadema”, explicou a empresa.

O passe livre escolar isenta alunos do ensino regular, técnico ou superior de escolas públicas do pagamento da tarifa para deslocamento intermunicipal entre residência e escola.

Conforme prevê a legislação, o solicitante deve ter renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo nacional (atualmente R$ 2.277), ou ser integrante de bolsas como Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior), Prouni (Programa Universidade para Todos) ou cotas sociais.

A estudante de jornalismo Thainá Pereira de Almeida, 23 anos, é beneficiária do passe livre desde 2017. Moradora do Parque Represa Billings III, em Santo André, ela estuda desde o ensino médio em São Bernardo – hoje ela cursa a graduação na faculdade Metodista como bolsista social. Para chegar até a instituição de ensino, a jovem precisa pegar duas linhas intermunicipais (165-Ribeirão Pires e 148-São Caetano).

Juntas, as passagens somam R$ 28,50 nos trajetos de ida e volta, valor que ela economiza diariamente. “Como pego dois ônibus, é uma ajuda enorme para mim. Principalmente porque o 165 é bem caro (atualizou o preço para R$ 8,80 no dia 1° de janeiro). Provavelmente, se eu não tivesse o passe livre, não conseguiria ir para a faculdade todos os dias”, disse Thainá, que atualmente faz estágio na área de comunicação e que irá solicitar novamente o benefício para o ano letivo de 2025.

No caso do estudante que não tiver direito à gratuidade total, o aluno pode solicitar a meia tarifa, que concede desconto de 50% no pagamento da passagem. Já o professor pode requisitar o benefício se residir em um município e lecionar em outro na Região Metropolitana.

SOLICITAÇÃO

A requisição dos passes escolares pode ser realizada a partir das 13h desta segunda-feira (6), pelo site da EMTU (www.emtu.sp.gov.br). O interessado deverá preencher os formulários e efetuar o pagamento da taxa.

TARIFA

A EMTU anunciou que vai reajustar a partir de hoje em 4%, na média, o valor das cerca de 900 linhas que gerencia na Região Metropolitana de São Paulo. A correção inclui os trólebus que circulam no Corredor ABD, operado pela Next Mobilidade.