Políticos parabenizam Marcelo Lima pela volta ao Consórcio Intermunicipal

O prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), e o ex-chefe do Executivo de Santo André Paulo Serra (PSDB) parabenizaram Marcelo Lima (Podemos), que comanda a Prefeitura de São Bernardo, pela iniciativa de retornar ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC.

São Bernardo deixou a entidade regional no começo de 2023, na gestão do então prefeito Orlando Morando (sem partido), juntamente com São Caetano, à época comandada por José Auricchio (PSD). Os prefeitos alegaram para a ruptura com a entidade que o alto investimento para manutenção do colegiado proporcionava pouco retorno para os municípios.

O colegiado de prefeitos, com a volta de São Bernardo, agora conta com a participação de seis das sete cidades da região. A exceção é São Caetano. Porém, o prefeito Tite Campanella (PL) já anunciou a intenção de voltar à entidade.

Akira afirmou que a ação de Marcelo Lima reforça o fortalecimento regional. “Nesse início de gestão na nossa região já temos motivos para comemorar. O prefeito Marcelo Lima, com apoio da Câmara de Vereadores, recolocou a cidade no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Parabéns prefeito e vereadores pela decisão, que só engrandece a nossa região”, afirmou o pessebista.

Já Paulo Serra afirmou que o bom senso e grandeza prevaleceram na decisão. Destacou que mesmo em férias fez questão de parabenizar Marcelo Lima e os vereadores. “Nossas cidades não são concorrentes. Pelo contrário. Com políticas integradas elas se complementam nas ações e serviços públicos. O Grande ABC agradece”, destacou o tucano.

O primeiro a parabenizar o prefeito de São Bernardo foi o chefe do Executivo de Santo André, Gilvan Junior (PSDB). O andreense também destacou a importância da volta do município para a entidade no fortalecimento das ações regionais.

“Muito importante o retorno de São Bernardo ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Isso fortalece muito a atuação em conjunto entre as cidades, o que é fundamental para dar andamento a projetos que beneficiam diretamente a população da região”, afirmou.

O retorno ao Consórcio foi aprovado na última sexta-feira (3), em sessão extraordinária solicitada por Marcelo Lima. Na ocasião também foram aprovados mais cinco projetos do Executivo, dentre os quais a reforma administrativa.

Atualmente, o colegiado é presidido interinamente pelo prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), que assumiu o comando da entidade devido ao seu antecessor, José de Filippi Junior (PT), não ter sido reeleito no pleito do ano passado.

Ainda este mês, Taka Yamauchi deve chamar assembleia para eleição do novo presidente do Consórcio.