Em meio a rumores de crise, Justin Bieber se derrete por Hailey Bieber em nova publicação

Hailey Bieber levantou suspeitas de que algo estaria acontecendo em sua vida pessoal ao republicar um vídeo com a seguinte legenda no TikTok: Você não está bem, e está tudo bem. Rapidamente fãs e seguidores começaram a acreditar que a modelo e Justin Bieber estariam vivendo uma crise no casamento.

No entanto, o cantor decidiu afastar qualquer rumor e se declarou, mais uma vez, para a amada. Dessa vez, Justin compartilhou uma foto dando um beijo carinhoso no pescoço de Hailey.

Anteriormente, durante o Ano Novo, Bieber também se derreteu por Hailey ao recompartilhar uma foto dela usando apenas lingerie e um casaco de leopardo. Na legenda, ele disse: Eu iria a qualquer lugar com você, meu amor.

Importante lembrar que o casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em agosto de 2024. Jack Blues Bieber é o primeiro fruto do relacionamento que teve início em 2016, mas se tornou forte de verdade em 2018.