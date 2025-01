Rafaella Santos, irmã de Neymar. Jr, surge em nova publicação de Gabigol e reforça rumores de reconciliação

Rafaella Santos apareceu em uma publicação do Gabigol feita no último sábado, dia 4, que contém registros de um evento de apresentação do jogador ao seu novo time, o Cruzeiro.

No Instagram, Gabigol compartilhou algumas fotos ao lado de amigos, Dudu, seu novo companheiro de time, festejando com a torcida animada e uma com Rafaella, reacendendo os rumores de que os dois teriam se reconciliado.

Os dois iniciaram seu relacionamento em 2017 e entre idas e vindas, o namoro chegou ao fim em 2023. Os rumores da volta do casal iniciaram após algumas publicações de Rafaella em uma viagem ao Japão ao lado de Gabigol e logo depois em Trancoso, na Bahia.