Cruzeiro renova por dois anos com o experiente Lucas Silva e aumenta disputa por vaga no meio

A diretoria do Cruzeiro continua cumprindo a promessa de montar um elenco forte para a temporada e anunciou neste domingo a renovação de contrato do volante Lucas Silva. O experiente jogador de 31 anos assinou um novo vínculo por mais duas temporadas e aumenta a briga pela vaga no meio de campo.

"É DO CRUZEIRO! O volante Lucas Silva assinou um novo contrato com o Cabuloso até o fim de 2026! Vamos juntos nas próximas temporadas, Cria!", anunciou o clube celeste em suas redes sociais.

Com Matheus Henrique soberano em um das posições de contenção do meio, Lucas Silva brigará por outra vaga na equipe titular do técnico Fernando Diniz com o recém-contratado Christian, que estava no Athletico-PR, e com Romero.

Depois de alternar altos e baixos na reta final do Brasileirão, a direção optou por bancar o treinador sob a promessa de que traria peças de reposição fortes e ainda manteria os principais nomes e assim vem fazendo.

O time deve ter um novo ataque após contratar Dudu, Gabriel Barbosa, o Gabigol, e Bolasie, que em tese formariam o trio de frente, com Kaio Jorge sendo opção interessante na reserva ao lado de Didenno.

Na armação a briga por uma vaga também, deve ser intensa, com o titular Matheus Pereira - está nos planos do Palmeiras, - ganhando a concorrência de Eduardo, contratado do Botafogo, e do jovem Rodriguinho, um do seis reforços da atual janela de transferências.

Por fim, o Cruzeiro ainda terá uma sadia e empolgante disputa na lateral-direita, com o atual titular William ganhando a pesada sombra do veterano Fagner, de 35 anos, emprestado pelo Corinthians até o fim do ano.