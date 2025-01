Bruna Biancardi mostra detalhes do chá revelação da sua segunda filha com Neymar Jr.

Bruna Biancardi resolveu mostrar mais detalhes de seu chá revelação da sua segunda filha com Neymar Jr., que aconteceu no dia 25 de dezembro e chamou atenção da web com tanta beleza. No último sábado, dia 4, a influenciadora relembrou o evento e compartilhou em seu Instagram algumas fotos dos momentos especiais daquele dia.

Nas imagens, Bruna surge ao lado de Neymar Jr., de Mavie e do enteado, Davi Lucca. Em uma das fotos, o jogador aparece beijando a barriga da amada enquanto os amigos do casal que estavam presentes comemoram.

Bruna e Neymar Jr. são pais da pequena Mavie de um ano de idade e estão juntos desde 2022. Agora, eles esperam sua segunda meninha.