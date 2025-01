Ramalhinho bate Rio Branco na estreia; Cachorrão joga em Mogi hoje

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2003, o Santo André estreou com o pé direito na edição 2025. Ontem à noite, no Estádio Bruno Daniel, no Grande ABC, o Ramalhinho derrotou o Rio Branco-AC, por 2 a 1, na abertura do Grupo 27. Após o fechamento desta edição, jogariam Corinthians x Porto Velho-RO no mesmo local.

Os gols andreenses foram marcados pelo atacante Rafael e pelo zagueiro Henrique Cayres – o também defensor Nickson descontou para os visitantes. A equipe do Santo André volta a campo na terça-feira, às 14h45, contra o Porto Velho-RO, no mesmo local.

Ainda ontem, pela Chave 11, o São Paulo derrotou o Serra Branca-PB, por 2 a 0, em Jaú. Na preliminar, o XV local bateu o Picos-PI, por 3 a 1.

HOJE

Depois de Água Santa e Santo André, o Grande ABC verá hoje a estreia de seu último representante, o EC São Bernardo. Às 14h45, a equipe vai encarar o Zumbi-AL, em Mogi das Cruzes, onde o Cachorrão vai mandar seus jogos. O confronto será válido pelo Grupo 23.

Depois de meses de muito trabalho, os Crias do Cachorrão, como são chamados os atletas das categorias de base do clube da região, estão prontos para entrar em campo. Ontem pela manhã, realizaram trabalho recreativo, além de treinamento de bolas paradas.

O jogo será no Estádio Nogueirão, e a entrada para assistir à partida é gratuita. O ingresso pode ser resgatado pelo App BipFut. Logo em seguida, às 17h, o Flamengo-RJ e Cruzeiro-PB duelam pelo mesma chave.