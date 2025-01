Promessa da região fecha ano com marcas no jiu-jítsu

Santo André é casa de uma das maiores promessas do jiu-jítsu mundial. Em 2024, o pequeno Gabriel Bastida, 9 anos, foi campeão das principais competições de sua categoria.

O garoto foi tricampeão brasileiro e sul-americano, além de defender seu bicampeonato europeu e conquistar o Pan-Kids, o Mundial de Abu Dhabi e o Mundial ADCC (jiu-jítsu sem quimono) de forma inédita.

Com os títulos, o brasileiro garantiu a liderança do ranking mundial da categoria mirim, na faixa amarela, e se tornou a primeira criança na história da modalidade a realizar tal feito em uma mesma temporada de competições.

De acordo com seu pai, Guilherme Bastida, o andreense começou os treinamentos no tatame aos 3 anos, e participou de sua primeira competição aos 4. Desde então, Gabriel mantém o recorde de nunca ter perdido ou até mesmo sofrido pontos de adversários em uma disputa oficial.

Segundo o pequeno, que também pratica judô e wrestling (luta livre) para auxiliar a técnica do jiu-jítsu, seus treinos durante a semana duram cerca de oito horas. “Nos sábados o tempo de treino é menor, e uso os domingos para descansar quando não estou em competição”, conta Gabriel.

Mesmo com a rotina intensa de prática nas lutas, o andreense não deixa a desejar também nos estudos. “Ele consegue se manter com notas excelentes, e passou de ano tranquilamente. Como a rotina diária é cansativa, Gabriel usa os intervalos entre sessões de treino para estudar e fazer as lições de casa”, revela o pai.

Para este ano, o foco do pequeno lutador será ampliar a participação em competições no Exterior. “É difícil, mas vamos tentar fazer 2025 ser ainda melhor”, diz Gabriel, que já tem competições marcadas no calendário. Ele terá como desafios defender os seus títulos e manter a posição no ranking mundial.