Palavra do Leitor - 5 de janeiro de 2024

Herança

‘Marcelo Lima decreta contingenciamento financeiro de 20%’ (Política, ontem). Gestão anterior avisou que deixaria uma baita “herança”!

Paulo Chuchu

Ex-vereador de S.Bernardo

Violência

“Quatro crianças são vítimas de tiroteios no Réveillon. Episódios ocorreram em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Pernambuco”. “Homem e filha são vítimas de bala perdida durante Réveillon em Copacabana”. “Goleiro é baleado na cabeça depois de pisar no pé de traficante em baile funk no Réveillon”. Mas parece que para o desgoverno do descondenado e seu ministro da Justiça, o problema da violência é a polícia.

Vanderlei Retondo

Santo André

Orlando Morando

‘Após 27anos mandando, Morando agora obedece’ (Cena Política, dia 3). Artigo totalmente inútil, desnecessário, simples retaliação jornalística. Se não tem o que publicar, melhor não publicar besteira ou então que se ocupe o espaço com tirinhas do Mauricio de Sousa (seção diversão), que pelo menos não é inútil e nos diverte.

Walmir Ciosani

São Bernardo

Salvador da pátria

Será que o Brasil sobreviverá mais dois anos desgovernado, ladeira abaixo sem freio, sem presente e sem futuro? Será que não há nenhum brasileiro, patriota, honesto e digno para acabar com esta caótica situação?

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

Diplomacia

Veja como o governo brasileiro é ruim na diplomacia, ou seja, o manda-chuva brasileiro optou por não comparecer à posse de Maduro não por vontade própria, mas para não ser mais criticado no Brasil. Decidiu enviar a embaixadora Glivania Maria de Oliveira. Ela, com certeza, fará as vezes do presidente desejando ao ditador felicidades por assumir seu terceiro mandato fraudado. Em contrapartida, ao elogiar governos pelo mundo, ignorou o presidente Milei, sendo que a Argentina é o terceiro parceiro comercial do Brasil. Essa atitude de Lula o apequena diante do mundo, pois rasga seda ao vizinho tirano enquanto ignora o trabalho do vizinho argentino. Não só mostra seu caráter vingativo como não sabe conviver com quem lhe faz sombra.

Izabel Avallone

Capital

Ponte Juscelino Kubitschek

Governo petista é ruim e lento também nas ações emergenciais. Ora, se o Planalto também é um dos culpados pela queda da ponte que liga o Maranhão ao Tocantins, já que, em dois anos de mandato, não foi capaz de prevenir e fazer a urgente manutenção desta ponte, que deixa um rastro de 17 mortes, também não se sensibiliza para custear a travessia deste rio pela população e caminhões. Com a balsa, o caminhoneiro, além da espera de cinco horas, precisa arcar com pagamento de R$ 265 e moradores, na maioria pessoas pobres, estão pagando pela travessia de barco R$ 5 para ir e mais R$ 5 para voltar, e até R$ 10 de táxi para chegar ao trabalho ou à escola. É de estarrecer que o Planalto, com Lula e seu PT, segue em berço esplêndido deitado no sofá da incompetência.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)