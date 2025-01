Paulo Chuchu vai recorrer à Justiça para provar inocência

O ex-vereador de São Bernardo Paulo Chuchu (PL) afirmou que buscará a Justiça para comprovar sua inocência, após “perder a confiança” na conclusão do processo aberto pela Câmara. De volta ao cargo de policial civil, Chuchu declarou estar à disposição de qualquer pessoa que se sentiu “ameaçada, moralmente, financeiramente ou politicamente” para registrar queixa na Corregedoria da corporação.

Chuchu é acusado de abuso de autoridade, ameaça e quebra de decoro parlamentar em um episódio envolvendo o jornalista Artur Garcia Rodrigues. Em dezembro, o ex-vereador solicitou a perícia das imagens das câmeras de segurança do Legislativo, alegando que os registros apresentados possuíam cortes de cerca de 13 minutos. Contudo, a análise não foi concluída antes de o liberal deixar a vereança, em 31 de dezembro.

O liberal decidiu não disputar a reeleição, optando por concorrer a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) à Prefeitura de São Bernardo. A dupla foi derrotada no segundo turno, obtendo 44,3% dos votos.

O presidente da comissão, Netinho Rodrigues (Podemos), informou ao Diário que, com o fim do mandato de Chuchu, o processo de cassação perde o objeto e depende agora de um posicionamento da presidência da Casa, para a qual Danilo Lima (Podemos) foi reeleito. Enquanto isso, Chuchu criticou a condução do caso. “Solicitei perícia, mas não houve tempo. Não conseguiram provar nada e não podem mais me processar porque não sou vereador. Isso tudo foi um movimento político-eleitoreiro.”

IMAGENS

Paulo Chuchu sustenta que as imagens disponíveis demonstram que não houve intimidação. “Nunca foi provado nada. Nunca me deram o mesmo espaço.”

Sobre o andamento do processo, criticou o trabalho da comissão. “Tentaram atropelar (a investigação) no fim, mas meus advogados mostraram que havia irregularidades. Pedi perícia e, quem sabe, um dia terei essa resposta. Acredito que não vão mais prosseguir.”

O ex-vereador disse que aguarda representações contra ele na Polícia Civil. “Como voltei ao cargo de policial, qualquer pessoa que se sinta ameaçada pode recorrer à Corregedoria. Estou disposto a provar que tudo isso foi um movimento político-eleitoreiro”, repetiu.

O policial civil ainda anunciou que recorrerá à Justiça para buscar reparação. “Agora, no momento em que não sou mais vereador, vou recorrer à Justiça para que se prove minha inocência. Vou recorrer para que cada pessoa que usou a peça publicitária com fake news pague na esfera civil e penal.”

Artur Rodrigues lamentou a falta de tempo para conclusão do processo. “Acho uma pena não ter dado tempo de terminar os trabalhos. Porém, sei que a Câmara fez tudo o que estava ao alcance dela para apurar o que aconteceu.”

ENTENDA

Segundo a representação apresentada pelo advogado Jaime Luís Fregel Colarte Castiglioni, o suposto abuso de autoridade teria ocorrido após sessão da Câmara, em agosto. Paulo Chuchu teria abordado o jornalista, questionando-o sobre domicílio eleitoral, preferência de voto e eventual ligação ao PT.

Segundo a denúncia, Chuchu teria batido na arma que carregava sob a camisa e dito: “é melhor tomar cuidado com o que responde.”