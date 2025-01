Gilvan Junior parabeniza Marcelo Lima por volta ao Consórcio Intermunicipal

O prefeito de Santo André, Gilvan Junior (PSDB), parabenizou Marcelo Lima (Podemos), chefe do Executivo de São Bernardo, pelo retorno do município ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que agora conta com a participação de seis das sete cidades da região. A exceção é São Caetano, que, por intermédio do prefeito Tite Campanella (PL), já anunciou que estuda voltar à entidade.

O retorno de São Bernardo ao colegiado de prefeitos foi aprovado pela Câmara de São Bernardo na última sexta-feira, durante sessão extraordinária solicitada pelo prefeito Marcelo Lima, que pediu levantamento do recesso para que fossem votados seis projetos do Executivo, protocolados nos dois primeiros dias de governo.

Gilvan destacou a importância da volta de São Bernardo para a entidade no fortalecimento das ações regionais. “Muito importante o retorno de São Bernardo ao Consórcio Intermunicipal Grande ABC. Isso fortalece muito a atuação em conjunto entre as cidades, o que é fundamental para dar andamento a projetos que beneficiam diretamente a população da região. Quero parabenizar o prefeito Marcelo Lima e todos os vereadores que foram favoráveis a essa importante decisão”, afirmou.

Segundo o prefeito andreense, o trabalho em conjunto das cidades trará benefícios para toda a região. “Por meio do Consórcio vamos trabalhar em parceria para o progresso do Grande ABC, com a certeza de que, unidos, vamos fazer a diferença”, destacou.

Marcelo Lima destacou, por meio de nota, a aprovação do Legislativo para o retorno à entidade. A decisão do Legislativo permitirá que “grandes projetos possam ser articulados em conjunto na região, dentro da perspectiva de que as cidades, em diversos casos, podem construir soluções para interesses coletivos”.

SAÍDA

São Bernardo deixou o Consórcio no começo de 2023, na gestão do então prefeito Orlando Morando (à época no PSDB, hoje sem partido), juntamente com São Caetano (à época comandada por José Auricchio (PSD), sob alegação de que o alto investimento da cidade para manutenção do colegiado se revertia em retorno aquém do esperado.

Logo após eleitos, tanto Marcelo Lima quanto Tite Campanella destacaram que o retorno ao Consórcio estava condicionado à mudanças na gestão da entidade. Ao deixar a presidência da entidade, o ex-prefeito de Diadema José de Filippi Junior (PT) afirmou que tanto os prefeitos eleitos como os reeleitos estavam dispostos a aperfeiçoar o colegiado.

Hoje, o Consórcio é presidido interinamente pelo prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), que deve convocar, até o fim do mês, assembleia para eleição do próximo presidente.