Detran-SP dá orientações para motoristas durante as férias

O período de recesso das festas de fim de ano e férias escolares marcam um aumento no fluxo de veículos em direção ao Litoral e ao Interior do Estado. Na região, pelo menos três pessoas morreram em rodovias que cortam as sete cidades entre os dias 20 de dezembro de 2024 e esta sexta-feira (3). O Detran-SP (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo) destaca orientações importantes para viagens tranquilas e seguras antes de pegar a estrada.

Entre os itens ressaltados pelo órgão está a manutenção preventiva do veículo, que é essencial. Conferir a validade da CNH (Carteira Nacional de Habitação), a documentação do automóvel e os pagamentos do IPVA e do seguro obrigatório são o primeiro passo.

Em seguida, itens como óleo do motor, filtros de ar, calibragem e rodízio dos pneus, além do sistema de freios e arrefecimento, devem ser verificados. O manual do veículo é o guia para intervalos de troca de óleo e calibragem dos pneus, enquanto a limpeza dos filtros de ar da cabine evita odores desagradáveis e a proliferação de ácaros, garantindo conforto aos passageiros. Pneus em boas condições são fundamentais: além de evitarem acidentes, impedem multas de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.

Outro cuidado indispensável é o sistema de freios, que deve estar em pleno funcionamento, com fluido no nível adequado e pastilhas trocadas anualmente. O sistema de arrefecimento, responsável pela temperatura do motor, também merece atenção, assim como o funcionamento de faróis e lanternas, cuja falha pode gerar multas. Para evitar a chamada “pane seca”, o tanque de combustível deve ser abastecido antes da viagem. Já problemas elétricos que paralisam o veículo também são infrações, com penalidades previstas.

Além da manutenção, o Detran-SP reforça outras práticas de segurança: o uso do cinto de segurança, o respeito aos limites de velocidade, a proibição de dirigir sob efeito de álcool ou usando celular e a acomodação correta da bagagem.

Grandes volumes soltos no veículo, além de gerarem multa, aumentam os riscos de acidentes. Por fim, o condutor deve estar descansado e realizar pausas a cada quatro horas de viagem.

“Um trânsito mais seguro nas ruas e nas rodovias, principalmente neste período de férias, depende do respeito dos condutores às leis e também da manutenção do veículo. Essa combinação gera boa convivência nas vias e evita sinistros tanto por imperícia do motorista quanto por falha de algum componente, como o freio, por exemplo. E nunca é demais dizer: nunca consuma bebida alcoólica antes de dirigir”, afirma Eduardo Gomes, superintendente do Detran-SP.