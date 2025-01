Marcelo Lima vistoria pacote de obras

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos), realizou vistoria neste sábado (4/01) em diversas obras realizadas na cidade, acompanhando detalhes dos projetos contratados. A iniciativa envolveu, entre as principais atribuições da agenda, a avaliação técnica das intervenções nas áreas de urbanização, habitação, meio ambiente, serviços urbanos e mobilidade. O objetivo das ações passa por organizar o cronograma das ações, além de ajustar pontos para viabilizar melhorias no entorno.





A vistoria incluiu andamento das obras de reurbanização na região do Pós-Imigrantes, por meio do Prosabs (Programa de Recuperação e Ordenamento Sócio Ambiental de Bairros de São Bernardo), etapa do alargamento e recuperação de trecho da Estrada dos Alvarengas, alargamento da Estrada do Poney Club, prolongamento da Rua Santa Martins, segunda fase das alças de acesso ao Km 16 da Via Anchieta, viadutos do Corredor ABD-Couros e viaduto estaiado Robert Kennedy-Piraporinha.





“Realizamos uma série de vistorias, junto com o time de secretários e as respectivas equipes, para verificar in loco detalhes das obras em execução na nossa cidade e, assim, possibilitar as entregas o mais rápido possível à população. Queremos avançar em todas as áreas. Para isso, estamos trabalhando firme para tornar São Bernardo ainda mais feliz e sustentável. É São Bernardo pra frente”, destacou o prefeito.

As vistorias foram acompanhadas pela vice-prefeita sargento Jéssica Cormick e pelos secretários Francisco José Carone (Transportes e Vias Públicas), Frida Waidergorn (Habitação), Ruth Ramos (Meio Ambiente e Proteção Animal), Fernando Longo (Serviços Urbanos), Márcio Madureira (Comunicação) e Fábio Prado (Coordenação Governamental).

EXECUÇÃO

Marcelo Lima destacou que irá finalizar 100% das obras, independentemente do status de execução. “Fizemos visitas minuciosas a uma ampla lista de obras. Podem ter certeza que iremos entregar todas as obras e projetos que planejamos para o melhor da nossa cidade, a exemplo do Viaduto Robert Kennedy. Aqui vamos entregar mobilidade e tem um detalhe, pensando na nossa regionalidade. Ela faz divisa com Diadema. Não dá para se falar de uma cidade sem falar da vizinha. É desta forma que iremos trabalhar”, afirmou.