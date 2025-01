Marcelo Oliveira mantém secretário de Proteção e Defesa Civil

O prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), decidiu manter no cargo mais um secretário. Sérgio Moraes de Jesus continua à frente da pasta de Proteção e Defesa Civil. Atuando há 11 anos na Defesa Civil do município, Moraes é tecnólogo em Segurança Pública, Geógrafo, instrutor de Defesa Civil, especialista na Gestão de Desastres e Ações de Recuperação, além de oficial da reserva da Polícia Militar.

O prefeito espera do secretário, neste segundo mandato, intensificação da fiscalização para conter ocupações em áreas de risco. “Precisamos de ações efetivas para proteger a população, manter o monitoramento das áreas e atender as pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade”, destacou o prefeito.

Segundo o secretário, o objetivo de Marcelo Oliveira e da secretaria é reduzir e, se possível, até eliminar situações de risco no município. “O prefeito Marcelo Oliveira reforçou para nós a importância do trabalho com a comunidade, que já vínhamos fazendo nas áreas de risco. Conversar com esses moradores, para trazê-los mais próximo da Defesa Civil, a fim de orientar a todos a fazer um trabalho de proteção”, destacou.

Sérgio Moraes ressaltou que a Defesa Civil, sozinha, não consegue ter ampla atuação. “Porém, se tivermos a população do nosso lado, principalmente das pessoas que estão em áreas de risco, conseguimos auxiliar e proteger, com certeza, a vida de todos”, afirmou o secretário.

A partir de 2021, a Defesa Civil passou por transformação significativa sob a gestão do petista. Com a reestruturação, o número de funcionários cresceu de seis para 33, bem como o setor ganhou nova sede no ano passado,

Segundo a prefeitura, a melhoria da estrutura permite uma atuação mais ágil e eficiente, alinhada às demandas do município.