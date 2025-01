Morre diretor Jeff Baena, marido de Aubrey Plaza, aos 47 anos de idade; polícia suspeita de suicídio

O diretor de Hollywood Jeff Baena, de 47 anos de idade, marido da atriz Aubrey Plaza, morreu na última sexta-feira, dia 3. Segundo informações do TMZ, o corpo do cineasta foi encontrado na própria casa pela polícia após um chamado do assistente de Jeff.

De acordo com o jornal, a polícia americana acredita que ele morreu por suicídio. Algumas fontes policiais ainda disseram ao site que as autoridade e os bombeiros foram até sua casa em Los Angeles, nos Estados Unido, por volta das 10h30 da manhã de sexta-feira.

Jeff e Aubrey se conheciam desde 2011 e o casamento aconteceu em 2021, unindo os oficialmente. Segundo o site Deadline, a família do cineasta está devastada com a notícia repentina e pediu privacidade.