Cruzeiro apresenta Gabigol, Dudu e mais 4 reforços a 45 mil torcedores no Mineirão

Sem jogo, o Cruzeiro recebeu 45 mil pessoas no Mineirão para a apresentação de seus reforços para 2025. Seis nomes foram apresentados. As principais estrelas eram Dudu e Gabigol. O atacante ex-Flamengo foi o último a subir ao gramado, para delírio dos cruzeirenses.

Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, recebeu cada um dos novos jogadores: Rodriguinho, Fagner, Eduardo e Christian. Esse último, contratado junto ao Athletico-PR, aproveitou para provocar o Atlético-MG: "Só existe um grande em Minas."

Gabigol subiu ao gramado de mãos dadas com Pedrinho. Antes, os torcedores entoaram o nome de Pedro Lourenço, que assumiu o clube em abril do ano passado. No ano passado, o empresário pagou R$ 600 milhões por 90% das ações da SAF que até então eram de Ronaldo Fenômeno. Após os gritos vindos da arquibancada, Pedrinho foi às lágrimas.

"Há uns quatro meses, eu falei para vocês que eu iria parar Belo Horizonte", enunciou o empresário. "O dia chegou, e nós, com nada mais, nada menos, que o maior jogador do Brasil na atualidade. O maior número de títulos nos últimos oito anos. Ele tem mais títulos que muitos grandes clubes do Brasil. Não fomos atrás de uma aventura, fomos atrás de uma realidade", concluiu.

Desde o início da festa, imagens mostravam os torcedores fazendo a tradicional comemoração do camisa 9. Cartazes estampavam: "Hoje tem gol do Gabigol", junto de cachecóis e copos com a imagem do atacante.

O jogador recebeu as boas-vindas de Vanessinha e Bianca Brasil, atletas do time feminino do Cruzeiro. Também participaram do evento jogadores do Sada Cruzeiro, pentacampeão do Mundial de Clubes de Vôlei.

O Cruzeiro ainda tem outro reforço confirmado, que é o congolês Yannick Bolasie. Ele atuou pelo Criciúma em 2024 e fechou com o clube mineiro para este ano. Entretanto, o atacante não compareceu ao Mineirão e irá encontrar o novo clube diretamente em Orlando, onde a equipe participa da FC Series, em preparação para a temporada.