Gustavo Mioto reclama de acusações de suposta indireta à Ana Castela: Bem chato

Gustavo Mioto utilizou suas redes sociais para desabafar sobre as especulações de que estaria enviando indiretas à ex-namorada, a cantora Ana Castela, após o término do relacionamento. Em sua conta no X, antigo Twitter, o artista sertanejo expressou sua insatisfação:

Está ficando bem chato não poder usar a rede social mais... Não pode andar no palco, não pode postar cantando nenhuma música mais? Tudo é indireta? Está chato já.

As especulações se intensificaram após Mioto publicar um vídeo no TikTok interpretando Fala, sucesso da dupla Edson & Hudson, cuja letra aborda a tentativa de reconquistar um amor perdido. Além disso, viralizou um vídeo em que o cantor caminha para trás no palco enquanto canta o trecho ficar correndo atrás de ex é igual andar para trás, da música Cala boca, coração, em parceria com Xand Avião.

O relacionamento entre Gustavo Mioto e Ana Castela chegou ao fim em dezembro de 2024, marcando a terceira separação do casal desde o início do romance. Segundo informações do colunista Leo Dias, Mioto teria mencionado a falta de reciprocidade como motivo para o término, afirmando estar mais envolvido no relacionamento do que Ana.

Castela, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente sobre as recentes declarações de Mioto ou sobre as especulações de indiretas nas redes sociais.